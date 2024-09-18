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Tokat'ta Yangın: Bir Kişi Yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:25
Tokat'ta Yangın: Bir Kişi Yaralandı

Tokat'ta İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Fatih Mahallesi Gözyaşı Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana gelen yangında Fadime Dönmez isimli bir kadın yaralandı.

Yangının Nedeni Henüz Belirsiz

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edilerek acil durum ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yangın, hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü.

Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Yangında yaralanan Fadime Dönmez, sağlık ekipleri tarafından Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, mahallede kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu.

Yangının Sonrası ve Hasar Durumu

Yangın söndürüldükten sonra, evde belirli ölçüde hasar meydana geldiği bildirildi. Olayın nedenine dair detaylı bir araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Turhal...

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Turhal...

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Turhal...

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Turhal...

Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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