Tokat'ta Yangın Faciası: 3 Ev Küller İçinde

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 14:30
Tokat'ta Yangın Faciası: 3 Ev Küller İçinde

Yangın, Tokat'ın Erbaa İlçesinde Meydana Geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyünde, Ömer Yalçın'a ait tek katlı bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle yangın, komşu evler Hacı Osman Kışlalı ve Galip Soğan'ın evlerine sıçradı.

Köylüler Hemen İtfaiyeye Bildirdi

Yangını fark eden köylüler, durumu hemen itfaiyeye bildirdiler. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere yaklaşık 2 saat süren bir müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Ancak ne yazık ki yangın, 3 evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmedi.

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