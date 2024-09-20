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Tokat'ta Yangın Paniği: Apartmanda Hasar Meydana Geldi

Tokat'ın Yenimahalle bölgesinde çıkan yangın, Güven Apartmanı'nda hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 23:39
Tokat'ta Yangın Paniği: Apartmanda Hasar Meydana Geldi

Yangın Tokat'ta Çıktı

Tokat'ında, Yenimahalle Niksaryolu Kavşağı'nda bulunan Güven Apartmanı'nın çatısında bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi.

Vatandaşlar Müdahale Etti

Alevleri fark eden vatandaşlar, hemen durumu itfaiyeye bildirerek yardım çağrısında bulundu.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun bir çalışma ile yangını kontrol altına almayı başardı ve söndürdü.

Yetkililer Olay Yerinde

Yangın sonrası ildeki hasarın belirlenmesi için İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın bölgeye gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü bildirildi.

Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.

Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.

Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.

Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.

Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.

Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.

Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.

Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.

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