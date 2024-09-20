Tokat'ta Yangın Paniği: Apartmanda Hasar Meydana Geldi

Yangın Tokat'ta Çıktı
Tokat'ında, Yenimahalle Niksaryolu Kavşağı'nda bulunan Güven Apartmanı'nın çatısında bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi.
Vatandaşlar Müdahale Etti
Alevleri fark eden vatandaşlar, hemen durumu itfaiyeye bildirerek yardım çağrısında bulundu.
İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Çalışması
Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun bir çalışma ile yangını kontrol altına almayı başardı ve söndürdü.
Yetkililer Olay Yerinde
Yangın sonrası ildeki hasarın belirlenmesi için İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın bölgeye gelerek bilgi aldı.
Olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü bildirildi.
Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.
Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.
Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.
Tokat'ta yangın çıkan apartmanda hasar oluştu.