Tokat'ta Yangın Paniği: Niksar'daki Evde Çıkan Alevler Kontrol Altına Alındı

Yangın Tokat’ın Niksar İlçesinde Meydana Geldi

Tokat’ın Niksar ilçesinde, Melikgazi Mahallesi'nde yer alan bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Şeref Trabzon'a ait evde meydana geldi.

Olay Yerine Hızla Müdahale

İhbarın ardından, Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alınsa da evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Şu anda soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili daha fazla bilgi için yetkililerden açıklama bekleniyor.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.