Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tokat'ta Yangın Paniği: Niksar'daki Evde Çıkan Alevler Kontrol Altına Alındı

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 08:22
Tokat'ta Yangın Paniği: Niksar'daki Evde Çıkan Alevler Kontrol Altına Alındı

Yangın Tokat’ın Niksar İlçesinde Meydana Geldi

Tokat’ın Niksar ilçesinde, Melikgazi Mahallesi'nde yer alan bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Şeref Trabzon'a ait evde meydana geldi.

Olay Yerine Hızla Müdahale

İhbarın ardından, Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alınsa da evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Şu anda soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili daha fazla bilgi için yetkililerden açıklama bekleniyor.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!