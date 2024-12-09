Tokat'ta Yeşilırmak Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Tokat'ta Yeşilırmak'ta Erkek Cesedi Bulundu

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak Nehri'nde bir erkek cesedi ortaya çıktı. Olay, ilçe merkezinden geçen ırmağın Celal Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Yöre sakinleri, suda ceset gördükten sonra durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, cesedi ırmaktan çıkararak gerekli işlemler için olay yeri ekiplerine teslim etti.

Olay yeri ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, ceset kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.