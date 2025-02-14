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Tokat'ta Yoğun Kar Yağışı: Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı

Tokat'ta etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 40 cm kar kalınlığına neden oldu. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:01
Tokat'ta Yoğun Kar Yağışı: Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı

Tokat'ta Yoğun Kar Yağışı

Tokat'ta, kent genelinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Karayolları ekipleri, Kızıliniş ile 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hızla devam ediyor.

İlçelerde Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Yeşilyurt, Başçiftlik, Artova ve Zile ilçelerinde de kar yağışı etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Bu durum, bölgedeki ulaşım koşullarını zorlaştırdı.

Kar yağışının devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Tokat'ta kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Yeşilyurt ilçesinde de kar yağışı etkisini...

Tokat'ta kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Yeşilyurt ilçesinde de kar yağışı etkisini gösterdi.

Tokat'ta kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Yeşilyurt ilçesinde de kar yağışı etkisini...

Tokat'ta kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Yeşilyurt ilçesinde de kar yağışı etkisini gösterdi.

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