Tokat'ta Yolcu Otobüsü ve Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ta Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen trajik bir kazada, bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

40 yaşındaki Aykut Cantürk'ün kullandığı 21 ABS 199 plakalı yolcu otobüsü, D-100 kara yolunun Hacıpazar köyü yakınlarında Cemalettin Ege'nin yönetimindeki 60 KS 125 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrilip alev aldı.

Yaralıların Durumu

Olayda yaralanan araçta bulunan Fadime Duran (77), Mustafa Duran (75), Nazmina Duran (7) ve Armağan Duran sağlık ekipleri tarafından 112 Acil Sağlık hizmetleriyle Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, otomobilin sürücüsü Cemalettin Ege ve Mustafa Duran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Fadime Duran ise Tokat Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Tanıkların İfadeleri

Otobüsteki yolculardan Mevlüt Bakır, kaza anında yaşananları anlattı. Bakır, "Yaralıları yolun kenarına aldıktan sonra araçta patlama oldu" diyerek olayın ne kadar ciddiyet arz ettiğini vurguladı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anı, otobüste bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün D-100 kara yolundaki kavşağa geldiği sırada otomobille çarpışma anı net bir şekilde görünmektedir.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.