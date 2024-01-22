Tokat'ta yoldaki buzlanma ulaşımı engelledi: Tomruk yüklü tır devrildi çevre yolu ulaşıma kapandı

Tokat'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tomruk taşıyan bir TIR, kar ve buzlanma sebebiyle devrildi ve çevre yolunu trafiğe kapattı.

Tokat'ta yoldaki buzlanma ulaşımı engelledi: Tomruk yüklü tır devrildi çevre yolu ulaşıma kapandı
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Tokat- Sivas çevre yolu kavşağında gece saatlerinde bir kaza meydana geldi. Şehirde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Muhammet Sürlü (26) yönetimindeki 37 LK 153 plakalı tomruk taşıyan TIR, çevre yoluna girdiği sırada kar, yağmur ve buzlanma sebebiyle devrildi.

Tomruklar yüklü TIR devrildi ve yola saçıldı. Kazada sürücü yaralanmadı ancak yol trafiğe kapandı. TIR kaldırılıp, yol açılmak üzere çalışmalar başladı. Şehirdeki karayolları da tuzlama çalışmalarıyla temizleniyor.

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