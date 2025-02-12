DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,54 -0,4%
ALTIN
3.363,58 -0,27%
BITCOIN
3.492.641,85 -1,72%

Tokat'ta Yük Treni Minibüse Çarptı: Sürücü Yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde yük treninin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı, kaza sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 22:05
Tokat'ta Yük Treni Minibüse Çarptı: Sürücü Yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada, yük treni bir minibüse çarptı. Olay, Samsun-Sivas hattında sefer halinde olan yük treninin, Çamdere köyü yakınlarında Rıza Ş. tarafından kullanılan 06 EHK 048 plakalı kargo firmasına ait minibüse çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Olayın ardından hemen sağlık ekiplerine haber verildi ve bölgeye acil yardım ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, kazadan sonra yük treninin seferine devam ettiği öğrenildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün sürücüsü...

Tokat'ın Zile ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil
2
Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Temaslar İçin Pakistan'da
4
İsrail Savaş Uçakları Beyrut Semalarında Ses Hızını Aştı
5
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
6
UNICEF: Sudan'daki Zemzem Mülteci Kampı'nda Yüz Binlerce Çocuk Tehdit Altında
7
Sisi ve Kral Abdullah'dan Gazze İçin Önemli Açıklama

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor