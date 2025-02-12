Tokat'ta Yük Treni Minibüse Çarptı: Sürücü Yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada, yük treni bir minibüse çarptı. Olay, Samsun-Sivas hattında sefer halinde olan yük treninin, Çamdere köyü yakınlarında Rıza Ş. tarafından kullanılan 06 EHK 048 plakalı kargo firmasına ait minibüse çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Olayın ardından hemen sağlık ekiplerine haber verildi ve bölgeye acil yardım ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, kazadan sonra yük treninin seferine devam ettiği öğrenildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı.