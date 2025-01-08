Tokat'taki Bağ Evi Patlaması Davasında İki Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bağ evindeki patlama olayı ile ilgili olarak iki sanığın yargılanma süreci devam ediyor. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 5'i jandarma personeli olmak üzere toplam 6 kişi yaralanmıştı.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan sanıklar Turgay Ö. Erzincan’daki ve İsmail G. Samsun’daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıklar, patlamayla ilgili herhangi bir bağlantıları olmadığını öne sürerek tahliyelerini talep ettiler. Ancak mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksiklerin tamamlanması için erteledi.

Geçen yıl 18 Mayıs’ta, jandarma ekipleri bir ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bağ evine gittiğinde meydana gelen patlamada 6 kişi yaralanmış, yaralılardan Sefa Can Karaçoban hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.