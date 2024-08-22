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Tokat'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tokat'ta çıkan orman yangını, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 18:20
Tokat'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tokat'taki Orman Yangını Durum Güncellemesi

Tokat ilinin Turhal ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi ve Ekiplerin Müdahalesi

Yangın, Çaylı köyündeki ormanlık alanda aniden çıktı. Yangın ihbarının ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ve yerel itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Vali'den Açıklama

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangının söndürülmesi için aralıksız çalıştıklarını belirtti. Vali Köklü, "Yangın, yaklaşık 4 saat süren bir mücadele ile kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Yangının Zararları

Söndürülen yangında yaklaşık 2 hektarlık orman alanı zarar gördü. Ekiplerin gayreti, önemli bir felaketin önüne geçildiğini gösteriyor.

Bölgedeki ormanlık alanların korunması için gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceği belirtiliyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

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