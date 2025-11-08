Tokat Zile'de Ev Yangını: Görme Engelli İlhami Uçar Hayatını Kaybetti

Yenidağiçi köyünde iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Tokat'ın Zile ilçesi Yenidağiçi köyünde bir evde yangın çıktı. Olay, iddialara göre K.U.'ya ait iki katlı ahşap evde meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni şu ana kadar henüz belirlenemedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin, alevlere müdahale etmekte geç kaldığı iddia edildi.

Yapılan incelemede, ev sahibinin görme engelli oğlu İlhami Uçar (44)'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Uçar’ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili iddialara dair soruşturma sürüyor.

TOKAT'IN ZİLE İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA, GÖRME ENGELLİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.