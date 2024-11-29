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Tokatlı Emekli Öğretmen, 64 Çeşit Domates Tohumunu Ücretsiz Bağışladı

Zekeriya Baş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne 64 çeşit domates tohumunu bağışlayarak ata tohumlarını korumaya katkıda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:32
Tokatlı Emekli Öğretmen, 64 Çeşit Domates Tohumunu Ücretsiz Bağışladı

Emekli Öğretmen Zekeriya Baş’tan Anlamlı Bağış

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen Zekeriya Baş, yıllarca süren çalışmaları sonucunda biriktirdiği 64 çeşit domates tohumunu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesine bağışladı.

20 Yıllık Serüven

Zekeriya Baş, 20 yıl boyunca sürdürdüğü domates tohumu üretimi serüveninde, çocukluğunun Erbaa ilçesinde domateslerin içinde geçtiğini belirtti. Baş, "Niksar ve Erbaa'nın toprakları verimlidir. O zaman biz, pembe ve kırmızı domates diye iki çeşidi bilirdik" dedi.

Ata Tohumları Üzerinde Çalışmalar

Emekli olduktan sonra Çamiçi Yaylası'nda kurduğu serada domates üretmeye başlamış olan Baş, "Komşu köylere, 'Ananızın veya babanızın ektiği ata tohumu var mı?' diye sordum. Araştırmalar yaptım ve yaklaşık 150 ata tohumu domates tipine ulaştım" şeklinde konuştu.

Bilimsel Çalışmalarla Hedefler Büyüyor

TOGÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyeleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında Baş, hazırladığı 64 tohumu tüm kimlikleriyle üniversite hocalarına takdim etti. Zekeriya Baş, yaklaşık bir yıl önce amatörce yazdığı kitapta ise domates çeşitlerinin ismini, büyüme boyunu ve özelliklerini detaylı bir şekilde ele aldığını ifade etti.

Ticari Çeşit Haline Getirilmesi Planlanıyor

TOGÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdettin Sağlam ise Zekeriya Baş’tan alınan 64 çeşit ata tohumuyla Türkiye'deki dışa bağımlılığı azaltmak için ticari çeşit haline getirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Sağlam, "Bilimsel olarak bu tohumları çeşit haline getireceğiz" dedi.

Projeler ve İş Birlikleri

Sağlam, İl Özel İdaresi ile iş birliği içerisinde yürütülen "Farklı Renk ve Şekle Sahip Domates Genotiplerinin Karakterizasyonu ve Gen Havuzunun Oluşturulması Projesi" hakkında bilgi vererek, 2025’in Nisan-Kasım aylarında 100 dolayında domates tipinin uluslararası kriterlere göre tanımlanacağını bildirdi.

Projenin sonunda elde edilecek tohumların bir kısmının tohum takas şenliklerinde katılımcılara dağıtılacağı ve fide olarak da sunulacağı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tokat'ta 73 yaşındaki emekli öğretmen Zekeriya Baş, yıllarca emek vererek biriktirdiği 64 domates...

Tokat'ta 73 yaşındaki emekli öğretmen Zekeriya Baş, yıllarca emek vererek biriktirdiği 64 domates çeşidini ata tohumunu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesine bağışladı.

Tokat'ta 73 yaşındaki emekli öğretmen Zekeriya Baş, yıllarca emek vererek biriktirdiği 64 domates...

Tokat'ta 73 yaşındaki emekli öğretmen Zekeriya Baş, yıllarca emek vererek biriktirdiği 64 domates çeşidini ata tohumunu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesine bağışladı.

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