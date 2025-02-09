Tokatlı Genç, TKDK Desteği ile Pide Salonunu Açtı

Tokat'ta Pidecilik Geleneğini Devam Ettiren Genç Girişimci

24 yaşındaki Haluk Behçet Çiçek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteği ile Tokat'ta pide salonu açarak aile mesleğini sürdürüyor. Üzerine düşeni yapan Çiçek, ünlü pidesiyle dikkat çeken Çamlıbel beldesinde, dede mesleği pideciliğini devam ettirmeyi hedefliyor.

Hibe Desteği ile Kendi İşini Kurdu

Dedesiyle birlikte pidecilik eğitimini tamamlayan Çiçek, farklı iş yerlerinde ustalık yaptıktan sonra 3 yıl önce TKDK'ye başvuruda bulunarak kendi iş yerini kurmak için hibe desteği almak istedi. Projesinin onaylanmasının ardından 1.5 yıl önce iş yerini açan Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Pidecilik dede mesleğimiz. Bunu devam ettirmek istedik. TKDK'den yetkililerle görüştük. Destek almak için başvurduk ve onaylandı. TKDK'den hibe olarak 1 milyon 200 bin lira destek aldık."

Doğal Ürünlerle Müşterilerine Bambaşka Bir Deneyim Sunuyor

Aile işletmesi olarak faaliyette bulunduklarını belirten Çiçek, iş yerinde sadece kendisinin pide ustalığı yaptığını, ham maddelerini kendi hayvanlarından temin ettiklerini, doğal ürünlerle müşterilerine hizmet sunduklarını vurguladı.

"Müşterilerimize manda yoğurdu da ikram ediyoruz. Müşterilerimiz de ürünlerimizin doğal olduğunu bildikleri için pidelerimize ilgi gösteriyor." diyerek, sundukları lezzetin kalitesine dikkat çekti.

Son olarak, ailesinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ile TKDK yetkililerine de desteklerinden ötürü teşekkür eden Çiçek, iş yerindeki çalışmaları ve müşteri memnuniyetini artırmak için çaba harcamaya devam edeceğini belirtti.

Tokat'ta yaşayan 24 yaşındaki Haluk Behçet Çiçek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle pide salonu açtı.

Tokat'ta yaşayan 24 yaşındaki Haluk Behçet Çiçek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle pide salonu açtı.