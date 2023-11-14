Tokat’ta Ağıl Yangınında 50 Koyun Telef Oldu

Tokat’ta Ağıl Yangınında 50 Koyun Öldü Tokat merkezde bir ağılda çıkan yangında 50 koyun yanarak can verdi.

Tokat’ta Ağıl Yangınında 50 Koyun Telef Oldu
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Tokat’ta Ağıl Yangını: 50 Koyun Yanarak Can Verdi

Tokat’ın merkez ilçesine bağlı Ormanbeyli köyünde, Hüseyin Saka’nın sahibi olduğu bir ağılda yangın çıktı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Saka ve yakınları, ağılda bulunan 160 koyundan 110’unu kendi çabalarıyla kurtarmayı başardı. Ancak içerde kalan 50 koyun, alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. Yangın, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

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