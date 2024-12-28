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Tokayev, Aktau'daki Uçak Kazasının Araştırılmasına Önem Verdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Aktau'daki uçak kazasının kapsamlı ve objektif bir şekilde araştırılması talimatı verdi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 12:32
Tokayev, Aktau'daki Uçak Kazasının Araştırılmasına Önem Verdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı’ndan Uçak Kazası Talimatı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu meydana gelen kazanın kapsamlı ve objektif bir şekilde soruşturulması talimatını verdi.

Toplantı ve Başsağlığı Dilekleri

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev'in başkanlığında, yetkili kurum yöneticileriyle Aktau uçak kazasıyla ilgili bir toplantı düzenlendi. Tokayev, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Acil Servislerin Hızlı Tepkisi

Takayev, kazaya acil servislerin hızlı tepki verdiğine dikkat çekerek, "Kazada çok daha ciddi sonuçların önüne geçmeyi başardık ve az can kurtarmadık," dedi. Arama kurtarma çalışmalarının büyük bir profesyonellikle gerçekleştirildiğini belirten Tokayev, kamuoyunun olayla ilgili sürekly bilgilendirildiğini ifade etti.

Toplumun Dayanışması

Tokayev, halkın bu süreçte gösterdiği dayanışmanın ulusal ve uluslararası medya tarafından geniş yer bulduğunu belirterek, "Tüm dünya kurtarma ekiplerimizin, doktorlarımızın ve gönüllülerimizin özverili çalışmalarına tanık oldu," dedi.

Yardım ve Destek Çalışmaları

Ayrıca, Tokayev, Azerbaycan, Rusya ve Kırgızistan'dan gelen teşekkür mesajlarına da değinerek, yaralanan yabancı vatandaşlara gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlanması talimatını verdi. Düşen uçakta hayatını kaybedenlerin arasında Kazakistan vatandaşlarının bulunduğunu vurgulayarak, ailelerine her türlü desteğin sağlanmasını istedi.

Komisyona Talimat

Tokayev, uçak kazasının kapsamlı ve objektif bir şekilde soruşturulması için komisyona ve başsavcılığa diğer yetkili kurumlarla birlikte çalışma talimatı verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın Aktau...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle meydana gelen kazanın, kapsamlı ve objektif bir şekilde soruşturulması talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Tokayev'in başkanlığında, yetkili kurum yöneticileriyle Aktau'daki uçak kazasıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın Aktau...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle meydana gelen kazanın, kapsamlı ve objektif bir şekilde soruşturulması talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Tokayev'in başkanlığında, yetkili kurum yöneticileriyle Aktau'daki uçak kazasıyla ilgili toplantı düzenlendi.

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