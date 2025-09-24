Tokayev: BM'nin Kapsamlı Reformu Stratejik Zorunluluk

Tokayev, BM'nin kapsamlı reforma ihtiyacı olduğunu belirterek BMGK reformu, nükleer diyalog, Ukrayna, Gazze ve Hazar konularına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 00:47
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, New York'ta Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na hitap etti. Tokayev, BM'nin kuruluşundan bu yana kolektif güvenliği güçlendirme, nükleer silahların yayılmasını önleme ve insan haklarını koruma gibi alanlardaki rolüne vurgu yaptı.

BM Reformu ve Güvenlik Konseyi

"Bu bağlamda, Birleşmiş Milletlerin kapsamlı bir reforma tabi tutulması stratejik zorunluluktur ve üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir konu değildir." Tokayev, BM'yi yenilemenin merkezinde Güvenlik Konseyi reformunun bulunması gerektiğini belirterek, Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan büyük devletlerin dönüşümlü olarak BMGK'de temsil edilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca Kazakistan'ın, BMGK'de sorumlu orta güçlerin önemli ölçüde güçlendirilmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

Nükleer Tehdit ve Küresel Harcamalar

Tokayev, 2024'te küresel askeri harcamaların 2,7 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaştığını ve şiddetin insanlığa maliyetinin yaklaşık 20 trilyon dolar olduğunu hatırlattı. Ayrıca "Nükleer güçler arasında üst düzey diyaloğun yeniden başlatılmasını ve nükleer silahların tehdidini önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan çok taraflı eylemlerin yoğunlaştırılmasını savunuyoruz."

Ukrayna, Gazze ve Bölgesel Gelişmeler

Tokayev, Kazakistan'ın Ukrayna krizinden duyduğu endişeyi aktardı ve krizin çözümüne yönelik diplomatik çabaların sürdürülmesi ile her iki tarafın da siyasi esneklik göstermesi gerektiğini söyledi.

Gazze konusuna değinen Tokayev, Gazze'deki insani krizin korkunç boyutlara ulaştığını belirterek, Kazakistan'ın uluslararası insancıl hukuka bağlı kalarak tüm sivillerin korunmasını ve insani yardımlara engelsiz erişim sağlanmasını talep ettiğini, ayrıca BM öncülüğünde iki devletli çözüme desteğini yenilediğini ifade etti.

Tokayev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini memnuniyetle karşıladı ve bunun diplomasinin ve sağduyunun zaferi olduğunu vurguladı.

Hazar Denizi ve Su Kaynakları

Kazakistan Cumhurbaşkanı, Hazar Denizi'nin çekilmesine ilişkin endişelerini dile getirerek bölgesel ve uluslararası ortakları Hazar'ın su kaynaklarının korunması için acil önlemler almaya çağırdı.

