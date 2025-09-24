Tokayev: Kazakistan Rusya-Ukrayna Müzakereleri İçin Platform Sağlamaya Hazır

Kazakistan, arabuluculuk iddiası taşımıyor ancak iyi niyetle görüşme zemini sunabilir

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gerektiğinde Rusya ile Ukrayna arasında her düzeyde müzakerelerin yapılacağı bir platform sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Tokayev, Tengrinews haber sitesine verdiği demeçte, Kazakistan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kendisini arabulucu olarak görmediğini belirtti.

Her iki tarafın ikili ve çok taraflı düzeylerde diyalog yürütme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Tokayev, "Ben her zaman kamuoyu önünde Ukrayna krizinin son derece karmaşık olduğunu ve basitleştirilmeyeceğini savundum." dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde doğrudan müzakerelerin başlatılmasını desteklediğini ancak bunun için karşılıklı anlayışın sağlanması amacıyla ön çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tokayev, ülkesinin bu konuda arabuluculuk yapmasa da gerektiğinde "iyi niyet" göstermeye ve her düzeyde müzakere ve toplantıların yapılacağı bir platform olmaya hazır olduğunu dile getirdi.