Tokayev New York'ta: Kazakistan'ın Yatırım Potansiyeli ve ABD İşbirliği

Tokayev New York'ta Kazakistan'ın Yatırım Potansiyelini Tanıttı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York kentinde, Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Tokayev, toplantıda ülkesinin yatırım imkanlarını ve işbirliği hedeflerini detaylı şekilde anlattı.

ABD ile Çok Yönlü İşbirliği Vurgusu

Tokayev, ABD'yi önemli bir stratejik ortak olarak gördüklerini ve çok yönlü işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı, Kazakistan'ın siyasi ve ekonomik reformlara, şeffaflığa ve yatırım dostu politikalara bağlılığının, Amerikan şirketlerine eşit şartlar sunduğunu ve onları güvenilir, uzun vadeli ortaklar olarak gördüklerini söyledi.

Mevcut Yatırım ve Şirket Varlığı

Tokayev, ABD tarafından Kazakistan'a yapılan yatırımların 100 milyar doları aştığını ve ülkede Chevron, ExxonMobil, Boeing, Visa, Mastercard, Meta, Wabtec, Citibank gibi küresel şirketlerin de aralarında olduğu 630'dan fazla Amerikan şirketinin faaliyet gösterdiğini aktardı.

Stratejik Sektörler ve Yatırım Çağrısı

Cumhurbaşkanı, Kazakistan'ın enerji, madencilik, ulaştırma, havacılık, teknoloji ve tarım sektörlerinde ABD ile yatırım işbirliği için büyük potansiyel gördüğünü belirtti. Ayrıca Kazakistan'ın bilgi ve inovasyona dayalı bir ekonomi inşa etme hedefinin bulunduğunu ve bu doğrultuda reformların süreceğini ifade etti.

Enerji ve Ulaştırma Odaklı İşbirlikleri

Tokayev, petrol sektöründe Amerikalı ortaklarla yapıcı işbirliği içinde olduklarını ve ABD'nin uranyum ithalatının yaklaşık %24'ünü Kazakistan'ın karşıladığını söyledi. Kazakistan'ın enerji ihracat rotalarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'na ilişkin olarak Tokayev, Hazar Denizi geçişli koridorun büyük potansiyel taşıdığını ve işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Ayrıca ulaşım alanında ABD ile ilişkileri güçlendirecek önemli bir adım olarak Wabtec ile toplam değeri 4 milyar doları aşan bir dizi anlaşma imzalandığını, Boeing ile ortaklığın genişletilmesi ve önümüzdeki yıllarda yeni uçak alımlarının planlandığını söyledi.

Tarım, Teknoloji ve Dijitalleşme

Kazakistan'ın ekilebilir arazi bakımından dünyada altıncı sırada yer aldığına dikkat çeken Tokayev, tarım sektörünün büyük bir gelecek vaat ettiğini ve Amerikan şirketlerini Kazakistan'ın tarımsal potansiyelini hayata geçirmeye davet etti. Ayrıca yapay zeka ve dijitalleşme alanlarında işbirliğine açık olduklarını kaydetti.

Tokayev, Kazakistan'ın Orta Asya'ya yatırımların çekilmesinde ve Amerikan şirketlerinin bölgedeki varlığının genişletilmesinde öncü rol oynamaya hazır olduğunu yineledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Tokayev, ABD'nin New York kentinde, Amerikan iş dünyasının önde gelen temsilcilerine ülkesinin yatırım potansiyelini tanıttı.