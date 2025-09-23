Tokayev New York'ta: Kazakistan'ın Yatırım Potansiyeli ve ABD İşbirliği

Tokayev, BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Amerikan iş dünyasına Kazakistan'ın yatırım fırsatlarını tanıttı; ABD yatırımlarının 100 milyar doları aştığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:01
Tokayev New York'ta: Kazakistan'ın Yatırım Potansiyeli ve ABD İşbirliği

Tokayev New York'ta Kazakistan'ın Yatırım Potansiyelini Tanıttı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York kentinde, Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Tokayev, toplantıda ülkesinin yatırım imkanlarını ve işbirliği hedeflerini detaylı şekilde anlattı.

ABD ile Çok Yönlü İşbirliği Vurgusu

Tokayev, ABD'yi önemli bir stratejik ortak olarak gördüklerini ve çok yönlü işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı, Kazakistan'ın siyasi ve ekonomik reformlara, şeffaflığa ve yatırım dostu politikalara bağlılığının, Amerikan şirketlerine eşit şartlar sunduğunu ve onları güvenilir, uzun vadeli ortaklar olarak gördüklerini söyledi.

Mevcut Yatırım ve Şirket Varlığı

Tokayev, ABD tarafından Kazakistan'a yapılan yatırımların 100 milyar doları aştığını ve ülkede Chevron, ExxonMobil, Boeing, Visa, Mastercard, Meta, Wabtec, Citibank gibi küresel şirketlerin de aralarında olduğu 630'dan fazla Amerikan şirketinin faaliyet gösterdiğini aktardı.

Stratejik Sektörler ve Yatırım Çağrısı

Cumhurbaşkanı, Kazakistan'ın enerji, madencilik, ulaştırma, havacılık, teknoloji ve tarım sektörlerinde ABD ile yatırım işbirliği için büyük potansiyel gördüğünü belirtti. Ayrıca Kazakistan'ın bilgi ve inovasyona dayalı bir ekonomi inşa etme hedefinin bulunduğunu ve bu doğrultuda reformların süreceğini ifade etti.

Enerji ve Ulaştırma Odaklı İşbirlikleri

Tokayev, petrol sektöründe Amerikalı ortaklarla yapıcı işbirliği içinde olduklarını ve ABD'nin uranyum ithalatının yaklaşık %24'ünü Kazakistan'ın karşıladığını söyledi. Kazakistan'ın enerji ihracat rotalarını çeşitlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'na ilişkin olarak Tokayev, Hazar Denizi geçişli koridorun büyük potansiyel taşıdığını ve işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Ayrıca ulaşım alanında ABD ile ilişkileri güçlendirecek önemli bir adım olarak Wabtec ile toplam değeri 4 milyar doları aşan bir dizi anlaşma imzalandığını, Boeing ile ortaklığın genişletilmesi ve önümüzdeki yıllarda yeni uçak alımlarının planlandığını söyledi.

Tarım, Teknoloji ve Dijitalleşme

Kazakistan'ın ekilebilir arazi bakımından dünyada altıncı sırada yer aldığına dikkat çeken Tokayev, tarım sektörünün büyük bir gelecek vaat ettiğini ve Amerikan şirketlerini Kazakistan'ın tarımsal potansiyelini hayata geçirmeye davet etti. Ayrıca yapay zeka ve dijitalleşme alanlarında işbirliğine açık olduklarını kaydetti.

Tokayev, Kazakistan'ın Orta Asya'ya yatırımların çekilmesinde ve Amerikan şirketlerinin bölgedeki varlığının genişletilmesinde öncü rol oynamaya hazır olduğunu yineledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Amerikan iş dünyasının önde gelen isimleriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Tokayev, ABD'nin New York kentinde, Amerikan iş dünyasının önde gelen temsilcilerine ülkesinin yatırım potansiyelini tanıttı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için...

İLGİLİ HABERLER

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Shillman'ın Charlie Kirk'e Finansman Durdurma İddiası
2
Tokayev New York'ta: Kazakistan'ın Yatırım Potansiyeli ve ABD İşbirliği
3
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
4
Trabzon'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
5
İsrail, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nü kapattı
6
Hultsfred’te cami yangını: Kundaklama şüphesi
7
Kocaeli'de hamile kadın ve 4 aylık bebeğin öldüğü kazada sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek