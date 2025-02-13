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Tokayev: Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Tutumlarımız Gerçeğe Dönüşüyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ABD ile Rusya arasında başlayan diyaloğun tutumlarının gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:05
Tokayev: Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Tutumlarımız Gerçeğe Dönüşüyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Önemli Açıklama

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ukrayna konusunda ABD ile Rusya arasında siyasi diyaloğun başladığını ifade ederek, "Bizim tutumumuz gerçeğe dönüşüyor" dedi.

Festivalde Meslekler Tanıtıldı

Tokayev, başkent Astana'da düzenlenen ve 200'den fazla meslek dalının tanıtıldığı "İşçi Mesleklerin Şehri" festivaline katıldı. Festival sırasında enerji, madencilik, metalurji, petrol ve gaz, inşaat ve tarım sektörlerinde uzman yetiştirmeye yönelik faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Kazakistan'da İstikrar Vurgusu

Katılımcılarla bir araya gelerek sohbet eden Tokayev, Kazakistan'da istikrarın ana değer olarak korunmasının önemine dikkat çekti. "Farklı ırk ve dinlere mensup olmamıza rağmen tek halkız. 'Farklılık içinde birlik' ideolojisi bizim için önemli. Hepinizi bu derin süreci anlamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na İlişkin Mesajlar

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Tokayev, "Kazakistan, en başından beri savaşın sona ermesini, diplomatik müzakereler yoluyla anlaşma ve mutabakata varılmasını savundu" diyerek, iki büyük güç (Rusya-ABD) arasında başlayan siyasi diyalogun önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. "Bizim tutumumuz gerçeğe dönüşüyor. Bu olumlu bir gelişme ve Kazakistan'a fayda sağlayacak. Bu nedenle bu eğilimi mümkün olduğunca destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede bu yıl ilan edilen "Mavi Yakalılar Yılı"...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede bu yıl ilan edilen "Mavi Yakalılar Yılı" dolayısıyla başkent Astana'da düzenlenen "İşçi Mesleklerin Şehri" festivaline katıldı. Burada 200'den fazla meslek dalının tanıtıldığı alanı gezen Tokayev, özellikle enerji, madencilik, metalurji, petrol ve gaz, inşaat, tarım sektörlerinde uzman yetiştirmeye yönelik faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Tokayev, festival kapsamında katılımcılarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede bu yıl ilan edilen "Mavi Yakalılar Yılı"...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede bu yıl ilan edilen "Mavi Yakalılar Yılı" dolayısıyla başkent Astana'da düzenlenen "İşçi Mesleklerin Şehri" festivaline katıldı. Burada 200'den fazla meslek dalının tanıtıldığı alanı gezen Tokayev, özellikle enerji, madencilik, metalurji, petrol ve gaz, inşaat, tarım sektörlerinde uzman yetiştirmeye yönelik faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Tokayev, festival kapsamında katılımcılarla bir araya gelerek sohbet etti.

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