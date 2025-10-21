Tokayev ve Aliyev "Orta Koridoru Geliştirme Projesi"ni İnceledi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Astana’da düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da mevkidaşı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından ağırlandı.

Resmi törenin ardından bir araya gelen Tokayev, ziyaretin Kazakistan ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Görüşmede vurgulananlar

Tokayev, Azerbaycan ile çok yönlü işbirliğini geliştirmenin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Kazakistan ve Azerbaycan sadece dost devletler değil aynı zamanda kardeş halklardır." dedi.

Tokayev, Azerbaycan’ın uluslararası arenadaki güçlenen konumuna dikkat çekerek, özellikle Kazakistan için ticari ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra siyasi ortaklığın geliştirilmesinin de çok önemli olduğunu bildirdi.

Aliyev ise Kazakistan’ın kalkınmasını ve ülkede modernleşme yolunda yürütülen reformları büyük bir ilgiyle takip ettiklerini belirtti. Aliyev, ilişkilerin stratejik ve müttefik nitelikte olduğunu kaydederek, "Her alanda işbirliğini güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

Orta Koridoru Geliştirme Projesi

Liderlere tanıtılan "Orta Koridoru Geliştirme Projesi" kapsamında, 2030 yılına kadar taşınacak yük hacminin 3 katına çıkarılması öngörülüyor.

Tokayev ve Aliyev, iki ülkenin sınırlarından geçen ve Avrupa ile Çin arasındaki yük taşımacılığında stratejik güzergâh haline gelen Orta Koridor'un verimliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen girişimler hakkında bilgi aldı.

Kazakistan’da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), başkent Astana’daki Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev (solda) tarafından karşılandı.