Tokayev ve Putin Telefon Görüşmesi: Kazak-Rus İşbirliği ve Ziyaret Hazırlıkları

Görüşmenin Özeti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede, Kazak-Rus ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik ortaklık ruhuyla geliştiği vurgulandı ve enerji, sanayi ve ulaştırma alanlarında anlaşmaların güçlendirilmesi değerlendirildi.

Özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in Rusya’ya yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

Tokayev ve Putin ayrıca bölgesel ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini paylaştı.