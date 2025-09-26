Tokayev ve Putin Telefon Görüşmesi: Kazak-Rus İşbirliği ve Ziyaret Hazırlıkları

Tokayev ile Putin telefon görüşmesinde Kazak-Rus ilişkileri, enerji, sanayi, ulaştırma işbirliği ve Tokayev'in Rusya ziyaret hazırlıkları ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:44
Tokayev ve Putin Telefon Görüşmesi: Kazak-Rus İşbirliği ve Ziyaret Hazırlıkları

Tokayev ve Putin Telefon Görüşmesi: Kazak-Rus İşbirliği ve Ziyaret Hazırlıkları

Görüşmenin Özeti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede, Kazak-Rus ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik ortaklık ruhuyla geliştiği vurgulandı ve enerji, sanayi ve ulaştırma alanlarında anlaşmaların güçlendirilmesi değerlendirildi.

Özellikle Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in Rusya’ya yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

Tokayev ve Putin ayrıca bölgesel ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
2
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
3
Zvizdic Konya Heyetini Kabul Etti: Türkiye-Bosna İşbirliği Vurgusu
4
Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 10 Kilo 543 Gram Esrar Ele Geçirildi
5
Eyüpsultan Ayşe Tokyaz Davası: 2 Polis Hâkim Karşısında
6
2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı Rami Kütüphanesi'nde açıldı
7
Bakan Bak'tan Defne Kurt'a Tebrik: 4 Altınla Tarihi Başarı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı