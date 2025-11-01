TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

TOKİ 500 Bin Konut Projesinde Başvuru Ücreti ve Takvim Netleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı bünyesindeki TOKİ tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde en çok merak edilen detaylardan biri olan başvuru ücreti ve süreç açıklandı. Proje, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma umutlarını güçlendirirken başvuru koşulları ve takvim de netleşti.

Başvuru Ücreti ve İade Süreci

Projeye başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlayıp 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapacak adaylardan 5 bin TL tutarında bir ücret alınacak. TOKİ yetkilileri, bu ücretin projenin ciddiyetini ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesini sağlamak amacıyla talep edildiğini belirtti.

Not: Kura çekilişi sonucunda konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar, ödedikleri 5 bin TL başvuru ücretini iade alabilecek. İade işlemleri, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından başlatılacak.

CİMER'e Gelen Başvurular ve Vatandaş Soruları

Projenin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvuru ve soru yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar özellikle projenin kendilerini kapsayıp kapsamadığı, engelli çocuğu olan ailelere özel kontenjan olup olmadığı, ikamet şartlarının nasıl uygulanacağı ve küçük tarla hissesi gibi durumların başvuruya engel oluşturup oluşturmayacağına dair yoğun şekilde bilgi talep etti.

Ayrıca çok sayıda vatandaş, projeyle ilgili teşekkür mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum adına CİMER üzerinden iletti.

Ödeme Planı ve Taksitler

Projede konutların satış bedelleri 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor. Vatandaşlardan yüzde 10 peşinat talep edilecek, kalan tutar ise 20 yıl (240 ay) vade ile ödenecek.

Aylık taksitler illere göre değişiklik gösterecek. İstanbul için belirlenen başlangıç taksiti 7 bin 313 TL olurken, diğer illerde taksitler 6 bin 750 TL'den başlayan tutarlarla düzenlenecek.

İllere Göre Konut Dağılımı

Proje, Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak şekilde planlandı. İllere göre dağılımın öne çıkanları şunlar:

İstanbul: 100 bin konut

Ankara: 30 bin 823 konut

İzmir: 21 bin 20 konut

Bursa: 17 bin 225 konut

Konya: 15 bin konut

Gaziantep: 13 bin 890 konut

Şanlıurfa: 13 bin 190 konut

Hatay: 12 bin 639 konut

Adana: 12 bin 292 konut

Diyarbakır: 12 bin 165 konut

Kocaeli: 10 bin 340 konut

Malatya: 9 bin 609 konut

Proje kapsamında bazı küçük illere ayrılan konut sayıları ise şöyle: Ardahan: 619, Bayburt: 723, Tunceli: 775, Gümüşhane: 926.

İhale, İnşaat ve Teslim Takvimi

Başvuru sürecinin başlamasının hemen ardından, Kasım ayı içerisinde inşa ve ihale süreçlerine hız verilecek. Başvuru döneminin sona ermesiyle hak sahiplerini belirlemek için ilk kura çekilişlerinin Aralık ayında yapılması planlanıyor.

Hızla ilerlemesi hedeflenen inşaat takvimiyle projenin ilk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

Özetle: Başvurular 10 Kasım 2025–19 Aralık 2025 tarihlerinde, başvuru ücreti 5 bin TL, iade hakkı kura sonrası yürürlüğe girecek ve ödeme koşulları yüzde 10 peşinat + 240 ay vade ile düzenlenecek.