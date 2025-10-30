TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 500 bin sosyal konut için başvuru süreci yakından takip ediliyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan kampanyada başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayıp 19 Aralık 2025 Cuma gününe kadar devam edecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Projeye başvurular, T.C. Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım bankalarının yetkili şubeleri aracılığıyla fiziki olarak veya e-Devlet kapısı üzerinden dijital olarak gerçekleştirilebilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura ile belirlenecek.

Başvuru Ücreti ve İade Güvencesi

Projeye başvuruda bulunacak vatandaşlardan (şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri hariç) 5.000 TL başvuru bedeli alınacak. Bakanlık, kura çekiminde ismi çıkmayanların yatırdığı 5.000 TL'yi geri alabilecekleri yönünde güvence verdi.

Kontenjan Dağılımı

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında farklı gruplara pozitif ayrımcılık uygulanacak. Kontenjan dağılımı şöyle planlandı:

Gençler (18-30 yaş): %20

Emekliler: %20

3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10

Engelli vatandaşlar: %5

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: %5

Ödeme Planı: Düşük Peşinat, 20 Yıl Vade

Projenin dikkat çeken diğer ayrıntısı ödeme koşulları oldu. Konutlarda %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkanı sunulacak. Konutların satış bedeli 1.800.000 TL'den başlıyor. İstanbul dışındaki iller için örnek ödeme tablosu şu şekilde belirtildi:

1+1 (55 m²): Toplam 1.800.000 TL — Peşinat 180.000 TL — Aylık taksit 6.750 TL

2+1 (65 m²): Toplam 2.200.000 TL — Peşinat 220.000 TL — Aylık taksit 8.250 TL

2+1 (80 m²): Toplam 2.650.000 TL — Peşinat 265.000 TL — Aylık taksit 9.938 TL

İstanbul'a Özel: Kiralık Sosyal Konut ve Kura Takvimi

Projede İstanbul için ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da yer alacak. Başvuruların sona ermesinin ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri etaplar halinde yapılacak. Kura takvimi 29 Aralık 2025 — 27 Şubat 2026 tarihleri arasında planlandı.

Vatandaşlar başvuru sürecine ve kura sonuçlarına ilişkin ayrıntılar için ilgili bankalar ile e-Devlet duyurularını takip etmeli.