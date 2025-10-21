TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

TOKİ 500 Bin Konut Projesinde Son Durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen 500 Bin Sosyal Konut projesi için gözler 2025 takvimine çevrildi. Milyonlarca dar ve orta gelirli vatandaşın ev sahibi olma beklentisini taşıyan projeyle ilgili başvuru tarihleri, e-Devlet süreci ve şartlar merak ediliyor.

e-Devlet Başvuruları ve Ekran Durumu

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok sorduğu soru, başvuruların nasıl yapılacağı. Daha önceki büyük projelerde olduğu gibi 2025 TOKİ sosyal konut başvurularının da e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.

20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla "TOKİ Ev Başvurusu 2025 e-Devlet" ekranı henüz erişime açılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ yetkilileri, sistemin aktif hale gelmesi için projenin detaylı lansman programının yapılmasını beklediklerini bildirdi. Başvurular başladığında e-Devlet'in yanı sıra TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden de yönlendirmeler yapılması öngörülüyor.

Başvuru Takvimi

Kamuoyunda en çok aranan soru: "TOKİ 500 bin konut başvuruları başladı mı?" Yetkililer, başvuru sürecinin henüz resmi olarak başlamadığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje detaylarının "önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında" paylaşılacağını ifade etmişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre başvuruların 2025 yılının son çeyreğine doğru alınmaya başlanması yönünde bir takvim öngörülüyor.

Başvuru Şartları ve Özel Kontenjanlar

Projeden kimlerin faydalanabileceği konusu yoğun ilgi görüyor. TOKİ'nin amaçladığı, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun maliyetlerle, uzun vadeli ve düşük taksitlerle konut sahibi olabilmesi. Önceki projelerde olduğu gibi bu projede de özel kontenjanlar ayrılması bekleniyor.

Projede şehit aileleri, gaziler, engelli vatandaşlar, emekliler ve belirli bir yaş sınırının altındaki gençler için özel kontenjanlar tahsis edilmesi planlanıyor. Ancak hane geliri üst sınırı, il içinde ikamet şartı ve üzerine kayıtlı konut bulunmama gibi genel başvuru koşulları henüz resmi olarak ilan edilmedi. Tüm başvuru şartları projenin resmi tanıtım programında açıklanacak.

Hangi İllerde Olacak?

Projenin tüm detayları açıklanmamış olsa da TOKİ'nin mevcut ve ihale sürecindeki projeleri, konutların yoğunlaşacağı bölgeler hakkında ipuçları veriyor. İhalesine çıkılan 165.055 sosyal konutun 128.378'inin büyükşehirlerde inşa edileceği biliniyor. Projede öncelikli olarak İstanbul, Ankara ve İzmir yer alıyor.

İstanbul'da Arnavutköy, Tuzla, Esenler ve Silivri gibi ilçelerde 48.416 konut; Ankara'da Mamak, Sincan, Gölbaşı ve Etimesgut gibi ilçelerde 13.646 konut; İzmir'de ise Merkez, Menemen, Torbalı ve Bergama gibi ilçelerde 11.325 konut planlanıyor.

Bu üç büyükşehri takiben Antalya (6.799), Bursa (6.305), Konya (5.300), Mersin (5.040), Manisa (3.334), Samsun (3.318), Sakarya (2.678) ve Kayseri (2.711) gibi şehirlerde de binlerce konut yapım sürecinde. 500 bin konutluk yeni projenin bu talepler ve mevcut dağılım doğrultusunda şekillendirilmesi bekleniyor.

Not: Projeye ilişkin kesin başvuru tarihleri ve detaylı şartlar, TOKİ'nin resmi tanıtım programında ilan edilecektir.