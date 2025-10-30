TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

TOKİ 500 Bin Konut Projesinde Emeklilere Özel Düzenleme: %20 Kontenjan ve Konut Tipleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut hamlesinde emeklilere ayrılan kontenjan ve daire tipleri netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan proje, dar gelirli vatandaşlara kira öder gibi konut sahibi olma imkanı sunmayı hedefliyor.

Projede 240 aya varan vadeler ve %10 peşinat gibi cazip finansman koşulları dikkat çekiyor. Emeklilere ayrılan özel kontenjan ise %20 olarak açıklandı.

Emekli Kontenjanı ve Konut Tipleri

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenlemeye göre, başvuru yapacak emekli vatandaşlara iki konut tipi sunulacak. Emekliler 1+1 (brüt 55 metrekare) ve 2+1 (brüt 65 metrekare) daire seçenekleri arasından tercih yapabilecek. Projedeki daha büyük 80 m² 2+1 dairelerin genellikle diğer kategorilere ayrıldığı, emeklilere öncelikle 65 m² 2+1 seçeneğinin sunulacağı belirtildi.

Başvuru Takvimi

500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve yaklaşık 40 gün sürecek. Başvurular 19 Aralık 2025 Cuma tarihinde sona erecek.

Başvuru Şartları

Vatandaşlık ve Yaş: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve en az 10 yıldır Türkiye'de ikamet ediyor olmak.

Tapu Koşulu: Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı herhangi bir tapu (konut) bulunmaması.

Gelir Sınırı: Hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için ise en fazla 127 bin TL olması. (Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.)

İkamet Şartı: Başvuru yapılacak il veya ilçe sınırları içinde, adrese dayalı kayıt sistemine göre başvuru döneminden geriye doğru en az 1 yıl ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Emekliler İçin İkamet İstisnası: Emekli vatandaşlar için 'en az 1 yıl ikamet' şartı aranmayacak; emekliler nüfusa kayıtlı oldukları ilden de başvuru yapabilecekler.

e-Devlet Üzerinden Başvuru ve Bankalar

Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. İşlemler Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla koordine edilecek. Vatadaşlar, e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak TOKİ başvuru ekranından gerekli bilgileri dolduracak.

Kura Çekimi, İllerin Dağılımı ve Teslim Tarihi

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri belirlenmek üzere kura çekimleri etaplar halinde 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bakan Murat Kurum'un paylaştığı bilgilere göre, 500 bin konut 81 ile adil şekilde dağıtıldı. İstanbul'a 100 bin sosyal konut ve ek olarak 15 bin kiralık konut planlanıyor. Ankara'ya ise 30 bin 823 konut ayrıldı.

Proje kapsamında konutların hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmasının hedefi Mart 2027 olarak açıklandı.

Sonuç olarak, TOKİ'nin 500 bin konut projesi emekliler için özel kontenjan ve konut tipleri sunuyor; başvuru koşulları ve takvim önceden ilan edildi. Emekliler, belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.