TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında 'TC Sonu' Takvimi Açıklandı

Milyonlarca vatandaşın beklediği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 ilde toplam 500 bin konutu kapsayan projeye başvuru takvimini duyurdu. Başvurular 10 Kasım Pazartesi saat 09.00 itibarıyla sadece e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanacak.

Kademeli Başvuru Takvimi

Yoğunluk ve sistem kilitlenmelerini önlemek amacıyla başvurular, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınacak. Gün ve TC son hanesi eşleştirmesi şu şekilde:

TC sonu '0' olanlar: 10 Kasım Pazartesi

TC sonu '2' olanlar: 11 Kasım Salı

TC sonu '4' olanlar: 12 Kasım Çarşamba

TC sonu '6' olanlar: 13 Kasım Perşembe

TC sonu '8' olanlar: 14 Kasım Cuma

15 Kasım'dan sonra: TC kimlik numarasının son rakamına bakılmaksızın şartları taşıyan tüm vatandaşlar 19 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Proje ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgilere https://evsahibiturkiye.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

Siber Güvenlik ve Oltalama Uyarısı

Projenin duyurulmasıyla birlikte siber dolandırıcıların sahte site ve e-posta ile vatandaşları hedeflediği bildirildi. Siber güvenlik uzmanları, oltalama (phishing) yöntemine karşı uyarıyor; dolandırıcıların TOKİ ve e-Devlet görünümlü sahte sitelerle başvuru bedeli, teminat veya sigorta ücreti adı altında para talep ettikleri belirtiliyor.

Vatandaşların ihbarları üzerine ilgili kurumlar hızlı aksiyon aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile tespit edilen zararlı bağlantı ve sahte sitelere erişim engeli getirildi.

Başvuru ve Güvenlik İçin Önemli Hatırlatmalar

Başvurular yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır.

TOKİ veya e-Devlet, şahıs IBAN'larına para transferi talep etmez.

Proje detayları için resmi adres: https://evsahibiturkiye.gov.tr/

Şüpheli siteler ve bağlantılar için bildirim: [email protected] veya USOM'un internet sitesi üzerinden ihbar edin.

Dolandırıcılık şüphesi halinde: Ekran görüntüleri, dekontlar ve diğer delillerle birlikte CİMER'e ya da adli makamlara ve kolluk birimlerine başvurun.