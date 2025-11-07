TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

TOKİ 500 bin konut başvurularını TCKN son hanesine göre kademeli alacak. 10 Kasım'da başlayıp, 15 Kasım sonrası tüm başvurular 19 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:50
TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında 'TC Sonu' Takvimi Açıklandı

Milyonlarca vatandaşın beklediği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 ilde toplam 500 bin konutu kapsayan projeye başvuru takvimini duyurdu. Başvurular 10 Kasım Pazartesi saat 09.00 itibarıyla sadece e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanacak.

Kademeli Başvuru Takvimi

Yoğunluk ve sistem kilitlenmelerini önlemek amacıyla başvurular, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınacak. Gün ve TC son hanesi eşleştirmesi şu şekilde:

TC sonu '0' olanlar: 10 Kasım Pazartesi

TC sonu '2' olanlar: 11 Kasım Salı

TC sonu '4' olanlar: 12 Kasım Çarşamba

TC sonu '6' olanlar: 13 Kasım Perşembe

TC sonu '8' olanlar: 14 Kasım Cuma

15 Kasım'dan sonra: TC kimlik numarasının son rakamına bakılmaksızın şartları taşıyan tüm vatandaşlar 19 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Proje ve başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgilere https://evsahibiturkiye.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

Siber Güvenlik ve Oltalama Uyarısı

Projenin duyurulmasıyla birlikte siber dolandırıcıların sahte site ve e-posta ile vatandaşları hedeflediği bildirildi. Siber güvenlik uzmanları, oltalama (phishing) yöntemine karşı uyarıyor; dolandırıcıların TOKİ ve e-Devlet görünümlü sahte sitelerle başvuru bedeli, teminat veya sigorta ücreti adı altında para talep ettikleri belirtiliyor.

Vatandaşların ihbarları üzerine ilgili kurumlar hızlı aksiyon aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile tespit edilen zararlı bağlantı ve sahte sitelere erişim engeli getirildi.

Başvuru ve Güvenlik İçin Önemli Hatırlatmalar

Başvurular yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır.

TOKİ veya e-Devlet, şahıs IBAN'larına para transferi talep etmez.

Proje detayları için resmi adres: https://evsahibiturkiye.gov.tr/

Şüpheli siteler ve bağlantılar için bildirim: [email protected] veya USOM'un internet sitesi üzerinden ihbar edin.

Dolandırıcılık şüphesi halinde: Ekran görüntüleri, dekontlar ve diğer delillerle birlikte CİMER'e ya da adli makamlara ve kolluk birimlerine başvurun.

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
İzmirMeets 2025: "Teknoloji ve İnovasyon" Zirvesi 19 Kasım'da
4
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
5
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
7
Eskişehir'de Yoğun Sis: Görüş Düşü, İlginç Görüntüler

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor