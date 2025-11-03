TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi ve Başvuru Takvimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "500 Bin Sosyal Konut Projesi", 81 ili kapsayacak şekilde 2025 yılı programına alındı. Projede konutlar yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak 1+1 ve 2+1 tipinde inşa edilecek.

Başvuru tarihleri

Resmî açıklamaya göre başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

Başvurular iki ana kanal üzerinden kabul edilecek:

e-Devlet: T.C. kimlik numarası ve şifre ile "TOKİ Konut Başvurusu" ekranı aracılığıyla yapılacak.

Banka şubeleri: T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın proje illerindeki yetkili şubeleri başvuruları alacak.

Başvuru sırasında yatırılması gereken başvuru bedeli 5.000 TL olarak açıklandı.

Kimler başvurabilir?

Başvuru şartlarının başlıcaları şunlar:

- Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması.

- En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.

- Tapuda başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocukların üzerinde kayıtlı konut bulunmaması (tarla, bağ, bahçe ve köy evi hariç).

- Hane halkı aylık net gelir sınırı: İstanbul için en fazla 145.000 TL, diğer iller için en fazla 127.000 TL.

- İkamet şartı: Başvuru sahibinin proje ilinin nüfusuna kayıtlı olması veya son 1 yıldır o ilde ikamet ediyor olması gerekecek. Deprem bölgesinde yaşayanlar için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli sayılacak.

Fiyat, Peşinat ve Ödeme Planı

Projede konut satış bedelleri 1.800.000 TL'den başlayacak. Devlet güvencesiyle sunulan konutlar için %10 peşinat talep edilecek; en düşük konut fiyatı üzerinden peşinat 180.000 TL olacak. Kalan tutar ise 240 ay (20 yıl) vade ile ödenebilecek.

Açıklanan aylık taksit aralıkları ise şu şekilde:

İstanbul: 7.313 TL - 11.063 TL

Diğer iller: 6.750 TL - 9.938 TL

TOKİ Kontenjan Dağılımı

Projede sosyal devlet ilkesi gereğince belirli gruplara öncelik tanındı. Kontenjan dağılımı şu şekilde planlandı:

Gençler (18-30 yaş): %20

Emekliler: %20

3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10

Engelliler: %5

Şehit aileleri, terör/harp/vazife malulleri ile gaziler: %5

Kalan konutlar diğer başvuru sahipleri arasında kura ile belirlenecek.

İllere Göre Konut Sayıları ve Büyükşehirlerdeki Pay

Talebin yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere illere göre planlanan bazı konut sayıları şöyle:

İstanbul: 100.000 konut

Ankara: 30.780 konut

İzmir: 21.520 konut

Gaziantep: 13.940 konut

Bursa: 13.730 konut

Konya: 13.670 konut

Şanlıurfa: 13.190 konut

Diyarbakır: 12.170 konut

Antalya: 13.160 konut

Hatay: 12.640 konut

Ardahan (en düşük): 540 konut

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi ilçelere yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şubat ayında 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge göndermişti. Bu çalışma kapsamında inşaat adresleri ve araziler belirlendi; hangi ilçelerde konutların yapılacağına dair resmi liste ise ilerleyen günlerde TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Proje Takvimi: Kura ve Teslim

Başvuruların 19 Aralık 2025'te tamamlanmasının ardından projede hız kesmeden ilerleme planlanıyor. İnşa ve ihale süreçlerinin Kasım ayı içerisinde başlaması planlanırken, hak sahiplerinin belirleneceği ilk kura çekilişleri Aralık 2025'te yapılacak. Projede teslimlerin 2027 yılında başlaması hedefleniyor.

Detaylı başvuru kılavuzu, konut adres listesi ve diğer duyurular için TOKİ'nin resmi açıklamaları takip edilmelidir.