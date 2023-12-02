TOKİ'de Vadeli Satış Başladı: 32 İlde Konut, 28 İlde İş Yeri Satışı

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 13-14 Aralık tarihlerinde açık artırmalar yapılacak. Yapılacak açık artırma sonucu birçok ilde konut ve işyeri satışı yapılması planlanıyor. 2 gün sürecek açık artırmada bir gün konutlar bir gün işyerleri için gerçekleşecek. Konutlar için açık artırma 13 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılırken iş yerleri için 14 Aralık 2023 Perşembe günü olacak. Açık artırmaların saat 10.30’da yapılacağı belirtiliyor.

Yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel Çukurambar'da olacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak açık artırmalara "emlakmuzayede.com.tr" internet adresi üzerinden de teklif verilebilecek.

Yüzde 25 Peşinat 72 Ay Vadeyle Konut Sahibi Olabilirsiniz

Konut sahibi olmak isteyenler için TOKİ'den yeni bir gelişme geldi. Satışa sunulacak 32 ildeki konutlar sayesinde ev sahibi olma hayalleri gerçek olacak. TOKİ konut satışında 25 peşinat 72 ay vadeyle ev sahibi olunabilecek. Açık artırma kapsamında yer alan iller ise: Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak olacak. Bu iller üzerinden yapılacak açık artırma ile belirtilen şartlar dahilinde kişiler konut sahibi olacak.

Yüze 25 Peşinat 48 Ay Vade ile İş Yeri

İşyeri satışlarında ise yüzde 25 peşinat ile 48 ay vadeyle; Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illeri üzerinden işlemler gerçekleştirilecek.

Başvuruda bulunacak kişilerin Ankara'da yapılacak açık artırmaya katılabilecekleri gibi internet üzerinden de tekliflerini sunabilecekleri belirtildi.