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TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

TOKİ, 35 ilde dar gelirli ailelere yönelik yeni konut programını duyurdu. Başvurular 50.000 TL teminatla başlayacak.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 12:26
TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

TOKİ, 35 İlde Dar Gelirli Ailelere Konut İmkanı Sunuyor

Türkiye'nin dört bir yanında konut sahibi olmayı hayal eden dar ve orta gelirli aileler için umut ışığı olan TOKİ, ülke genelinde 35 ilde yeni bir konut satış programı başlattı. Artan konut fiyatlarının sebep olduğu zorluklar, bu güzel haberle aşılabilir bir hale geldi.

Yeni Satış Dönemi Başladı

TOKİ, sosyal konut projeleri ile binlerce aileyi ev sahibi yaparken şimdi de dar gelirli vatandaşları hedefleyen yeni bir satış dönemi açıyor. Takvimde 14 Mayıs 2025 Çarşamba tarihi belirtilen açık artırma ile bu konutlar, uygun fiyatlarla yeni sahiplerini bulacak.

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Başvuru Şartları ve Teminatlar

Açık artırma seçimlerinin gerçekleşeceği konutlar için katılım teminatı bedeli, konutun tahmini değerine göre değişiklik göstermektedir. En düşük katılım bedeli 50.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Farklı değer aralıkları için gereken teminatlar ise şu şekilde açıklanmıştır:

  • 800.000 TL – 1.499.999 TL: 100.000 TL
  • 1.500.000 TL – 3.499.999 TL: 200.000 TL
  • 3.500.000 TL – 4.999.999 TL: 500.000 TL
  • 5.000.000 TL ve üzeri: 750.000 TL

Konut bedelinin sadece yüzde 25'inin peşinat olarak talep edildiği projede, kalan tutar için ise 72 ay (6 yıl) vade imkanı sunulmaktadır.

TOKİ'nin Konut Satışı Yapacağı İller

İşte TOKİ'nin konut satışının yapılacağı 35 il:

  • Edirne
  • Kırklareli
  • Tekirdağ
  • Kocaeli
  • Sakarya
  • Bursa
  • Balıkesir
  • İzmir
  • Manisa
  • Aydın
  • Denizli
  • Antalya
  • Mersin
  • Adana
  • Konya
  • Niğde
  • Bolu
  • Çorum
  • Eskişehir
  • Kütahya
  • Kırıkkale
  • Amasya
  • Trabzon
  • Samsun
  • Kastamonu
  • Gümüşhane
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Muş
  • Van
  • Kars
  • Bitlis
  • Diyarbakır
  • Tunceli

Konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. TOKİ'nin projeleri sayesinde dar gelirli vatandaşlar, uygun fiyatlarla ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atmış olacak.

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