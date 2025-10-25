TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Kampanyasının Detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamayla "Yüzyılın Konut Kampanyası" kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut üretileceğini duyurdu. Projenin hedefi, evi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmak ve piyasadaki dengesiz kira ile konut fiyatlarına müdahale etmektir.

Projenin Kapsamı ve Hedefleri

Bakan Kurum, projenin tüm illeri kapsayacağını ve özellikle konut fiyatlarının en yüksek olduğu İstanbul için ayrı bir plan yapıldığını belirtti. İstanbul'a 100 bin konut ayrılacak. Kurum, devlet olarak bu alanda sorumluluk üstlendiklerini vurguladı.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacaklarda aranan temel şart, başvuru sahibinin ve ailesinin üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmamasıdır. Açıklanan başvuru koşulları şunlardır:

• Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının üzerine kayıtlı konutun bulunmaması.

• Hane içinden (eşler dahil) sadece bir başvuru kabul edilecek.

• Projeye müracaat edebilecekler: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

Gelir ve İkamet Şartı

Hane halkı gelir sınırı illere göre belirlendi:

• İstanbul için: Hane halkı azami net geliri 145.000 TL.

• Diğer 80 il için: Hane halkı azami net geliri 127.000 TL.

Ayrıca, başvuruda bulunabilmek için başvuru yapılan ilde en az 1 yıldır ikametvatandaşlık şartı 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak olarak belirlendi. Ancak şehit ve gazi aileleri için bu şartlar esnetilecek; bu gruplar, evleri olsa dahi projeye başvurabilecek.

Özel Kontenjanlar

Sosyal devlet ilkesi gereği bazı gruplara pozitif ayrımcılık uygulanacak. Ayrılan kontenjanlar şöyle:

• Gençler (18-30 Yaş): Yüzde 20

• Emekliler: Yüzde 20

• 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler: Yüzde 10

• Engelli Vatandaşlar: Yüzde 5

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gaziler: Yüzde 5

Bakan Kurum, özellikle 18-30 yaş grubuna ayrılan %20'lik rekor kontenjana dikkat çekti; gençlerin başvurularında ebeveynlerinin üzerine ev olup olmaması şartı aranmayacak, yalnızca gencin kendi üzerine ev olmaması yeterli olacak.

İstanbul ve Anadolu İçin Fiyatlar

Konut fiyatları ve aylık taksit tutarları il bazında açıklandı. Fiyatlar kira öder gibi ev sahibi yapmayı hedefliyor.

Anadolu İllerinde Konut Fiyatları:

1+1 (55 m²): Fiyat 1.800.000 TL / Taksit 6.750 TL

2+1 (65 m²): Fiyat 2.200.000 TL / Taksit 8.250 TL

2+1 (80 m²): Fiyat 2.650.000 TL / Taksit 9.938 TL

İstanbul'da Konut Fiyatları:

1+1 (55 m²): Fiyat 1.950.000 TL / Taksit 7.313 TL

2+1 (65 m²): Fiyat 2.450.000 TL / Taksit 9.188 TL

2+1 (80 m²): Fiyat 2.950.000 TL / Taksit 11.063 TL

Ödeme Planı

Ödeme koşulları, dar gelirli vatandaşların bütçesini zorlamayacak şekilde düzenlendi. Bakan Kurum'un açıkladığı koşullar şunlar:

• Yüzde 10 peşinat alınacak.

• Kalan tutar için 240 ay (20 yıl) vade imkanı sunulacak.

Kurum, taksitlerin 'kira değil adeta aidat öder gibi' olacağını ifade etti.

Teslim Takvimi

Projelerin zemin etütleri ve mimari çalışmaları hızla ilerliyor. Bakan Kurum, "Şu an 200 bine yakın konutun projesi tamamlandı." dedi ve ekledi: Hedefimiz, 2027 sonu ve 2028'in ortalarına kadar 500 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek.