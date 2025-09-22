TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Ödeme Kolaylığı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev ve iş yeri sahibi on binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya, borcunu erken kapatarak tapusunu hemen almak isteyen hak sahiplerine yönelik olarak düzenlendi.

Kampanya Başlangıcı ve Ana Fırsat

Başvurular 22 Eylül 2025 Pazartesi (BUGÜN) itibarıyla başladı. Kampanya kapsamında, borcunun tamamını peşin ödeyen hak sahipleri, kalan anapara üzerinden tam %25 indirim avantajından yararlanacak. Bu uygulama, vatandaşların mali yükünü hafifletmeyi ve tapu işlemlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Kısmi Ödeme Seçeneği

TOKİ, yalnızca borcunu tamamen kapatabilecek olanları değil, birikmiş parası bulunan ancak borcun tamamını ödeyemeyecek hak sahiplerini de dikkate aldı. Buna göre, borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak hak sahipleri, kalan borcun en az %25'lik kısmını peşin ödediklerinde, ödedikleri bu tutar üzerinden %25 indirimden kısmi olarak yararlanabilecek.

Örnek vermek gerekirse: 100.000 TL borcu bulunan bir hak sahibi, en az 25.000 TL peşin ödeme yaptığında, bu 25.000 TL'lik kısım için %25 indirim uygulaması ile borcundan daha fazla bir meblağ düşülmüş olacak.

İndirim Şartları

Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin başvuru tarihinde TOKİ'ye vadesi geçmiş herhangi bir taksit borcu veya emlak vergisi gibi birikmiş bir borcunun kesinlikle bulunmaması

İndirim fırsatı, TOKİ tarafından satışı 30 Haziran 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış olan konut ve iş yerlerini kapsıyor.

Sonuç olarak, TOKİ'nin sunduğu bu kampanya hem peşin ödeme yaparak tapusunu hızla almak isteyenlere hem de elinde belli bir birikimi olan ancak borcun tamamını kapatamayacak olanlara ekonomik bir avantaj sağlıyor. Başvuru ve detaylı bilgi için TOKİ'nin resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.