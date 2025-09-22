TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

TOKİ, 22 Eylül 2025 itibarıyla borcunu peşin kapatana %25 indirim, kısmi peşin ödemeyle orantılı indirim imkanı sundu. Başvuru şartları açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 09:31
TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Ödeme Kolaylığı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev ve iş yeri sahibi on binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya, borcunu erken kapatarak tapusunu hemen almak isteyen hak sahiplerine yönelik olarak düzenlendi.

Kampanya Başlangıcı ve Ana Fırsat

Başvurular 22 Eylül 2025 Pazartesi (BUGÜN) itibarıyla başladı. Kampanya kapsamında, borcunun tamamını peşin ödeyen hak sahipleri, kalan anapara üzerinden tam %25 indirim avantajından yararlanacak. Bu uygulama, vatandaşların mali yükünü hafifletmeyi ve tapu işlemlerini hızlandırmayı hedefliyor.

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Kısmi Ödeme Seçeneği

TOKİ, yalnızca borcunu tamamen kapatabilecek olanları değil, birikmiş parası bulunan ancak borcun tamamını ödeyemeyecek hak sahiplerini de dikkate aldı. Buna göre, borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak hak sahipleri, kalan borcun en az %25'lik kısmını peşin ödediklerinde, ödedikleri bu tutar üzerinden %25 indirimden kısmi olarak yararlanabilecek.

Örnek vermek gerekirse: 100.000 TL borcu bulunan bir hak sahibi, en az 25.000 TL peşin ödeme yaptığında, bu 25.000 TL'lik kısım için %25 indirim uygulaması ile borcundan daha fazla bir meblağ düşülmüş olacak.

İndirim Şartları

Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin başvuru tarihinde TOKİ'ye vadesi geçmiş herhangi bir taksit borcu veya emlak vergisi gibi birikmiş bir borcunun kesinlikle bulunmaması

İndirim fırsatı, TOKİ tarafından satışı 30 Haziran 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış olan konut ve iş yerlerini kapsıyor.

Sonuç olarak, TOKİ'nin sunduğu bu kampanya hem peşin ödeme yaparak tapusunu hızla almak isteyenlere hem de elinde belli bir birikimi olan ancak borcun tamamını kapatamayacak olanlara ekonomik bir avantaj sağlıyor. Başvuru ve detaylı bilgi için TOKİ'nin resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta kamyonet devrildi: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
2
Ardahan ve Kars'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
3
Adana'da Tırdan 97 Ruhsatsız Tabanca Çıkarıldı — Sürücü C.K Tutuklandı
4
Türk Yıldızları Çekya'da 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülünü Kazandı
5
Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme
6
Albanese: İsrail'in Ateşkesi Müzakere Etmesini Beklemek Gerçekçi Değil
7
Grand Kartal Otel Yangını Davası: 2. Duruşma Bolu'da Başladı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus