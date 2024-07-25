TOKİ'den Hatay'daki Deprem Konutlarına İlişkin Açıklama

TOKİ'den Hatay'daki Deprem Konutlarıyla İlgili Açıklama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Hatay ili Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'nde inşa edilen 424 konutla ilgili sosyal medyada yer alan olumsuz iddialara cevap verdi.

Güvenilirlik Vurgusu

TOKİ, 22 Temmuz 2024'teki açıklamasında, bu konutların inşaatında belirlenen teknik şartnamelere uyulmuş olduğunu duyurdu. Özellikle bazı basın organlarında yayımlanan ve sosyal medyada paylaşılan 'Hatay TOKİ konutlarında skandal görüntüler' başlıklı haberlerin kamuoyunu yanıltığını belirtti.

Konutların Sağlamlığı ve Güvenilirliği

Açıklamada, TOKİ tarafından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da inşa edilen toplam 130 bin konutun, 6 Şubat 2023 tarihlerindeki depremde hasar görmediği vurgulandı. Hatay'daki yapım sürecinin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Kusurların Giderilmesi ve Önlemler

Söz konusu projede bazen kusurlu imalatlarla karşılaşıldığını, ancak bu durumların anında düzeltildiğini belirten TOKİ, imalat hatalarının tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Ayrıca, hatalı imalatı gerçekleştiren yüklenici firma hakkında tahkikat başlatıldığı da belirtildi.

Devam Eden Çalışmalar

Son olarak, Hatay bölgesinde inşa edilen konutların, depreme dayanıklılık ve güvenilirlik açısından standartlara uygun olarak yapıldığına dikkat çekilerek, 'Afetzede vatandaşlarımıza yeni yaşam alanlarını bir an önce sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz,' denildi. Hıdırbey Mahallesi’ndeki konutlarla ilgili olumsuz görüntülerin onarımlarının da en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.