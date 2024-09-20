TOKİ'den Ödemeleri Süren Konutlar İçin İndirim

TOKİ'den Büyük Fırsat: Yüzde 25 İndirim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ aracılığıyla konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlar için müjdeli bir açıklama yaptı. Ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerinde, yoğun talep üzerine %25 indirim uygulanacağını belirtti.

İndirim Hakkında Detaylar

Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca, borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyenlere de benzer bir indirim uygulanacak. Hayırlı olsun." şeklinde ifade etti.

Başvuru Süreci

"TOKİ'den %25 indirim kampanyası" adlı açıklamanın detaylarına göre, başvurular 23 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında alınacak. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, TOKİ'den 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar konut satın almış olmaları, geri ödeme taksitlerinin ise en geç 2023 Haziran sonu itibarıyla başlamış olması ve kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması gerektiği belirtildi.

Sonuç Olarak

Bu indirim fırsatı, TOKİ tarafından sunulan konut ve iş yerlerine sahip olan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kampanyadan yararlanmak isteyenleri başvurularını yapmaları için gerekli tarihe dikkat etmeleri hatırlatıldı.