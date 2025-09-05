DOLAR
TOKİ'den Peşin Ödemede Yüzde 25 İndirim: 22 Eylül-17 Ekim

Murat Kurum, TOKİ ödemeleri süren konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 indirim kampanyasını 22 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:37
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ile ev ve iş yeri sahibi olanlara yönelik yeni bir indirim kampanyasını açıkladı.

"TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız." ifadelerini paylaşan Kurum, kampanyaya ilişkin infografiğe de yer verdi.

Kampanya kapsamında, TOKİ'den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Uygulama bu yıl 22 Eylül-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Borcun tamamını kapatmak isteyenler yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. Borcun tamamı yerine bir bölümünü kapatmak isteyenler ise bakiyenin en az yüzde 25'ini ödemek koşuluyla indirimden kısmi olarak faydalanabilecek.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, kampanyadan satışları geçen yıl haziran sonuna kadar gerçekleştirilen, taksitleri en geç 2024 Haziran ayı sonu itibarıyla başlayan ve geri ödemeleri halihazırda devam eden 168 bin 198 konut ve iş yeri alıcısı faydalanabilecek; yaklaşık 110,6 milyar lira tutarında borç bakiyesi kapatılabilecek.

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri kampanyadan faydalanamayacak.

Kampanya kapsamındaki alıcılar, borç bakiyelerini kapatarak indirimden yararlanmak isterlerse, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecekler.

