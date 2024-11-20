TOKİ, İstanbul Güngören'deki Şişecam Bloklarını Yeniden İnşa Etti

İstanbul'da Kentsel Dönüşüm: Şişecam Blokları Yeniden Hayat Buldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ'nin İstanbul Güngören'deki Şişecam Bloklarını başarıyla yeniden inşa ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan bildirime göre, İstanbul'daki deprem riskiyle başa çıkmak için kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Güngören'deki Şişecam Blokları, 1,5 yıl süresince kentsel dönüşüm başkanlığı koordinasyonunda TOKİ'nin mühendislik güvencesiyle yeniden inşa edildi.

Toplam 223 bağımsız birimden oluşan yeni yaşam alanları tamamlandı ve konutlar, 9 ay önce hak sahiplerine kura yöntemi ile teslim edildi.

Bakan Kurum: "Güvenle Oturuyorlar"

Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Az konuşuyoruz, çok çalışıyoruz. İki yıl önce temelini atmıştık. 9 aydır vatandaşlarımız huzurla, güvenle oturuyorlar," dedi. Aynı zamanda, Güngören'deki Şişecam Konutları sakinlerinin, TOKİ ile anlaşıp evlerini yenileyerek afetlere dirençli yuvalarına kavuştuklarını vurguladı.

Kurum, İstanbul'daki riskli bina stokunu bitirene kadar durmayacaklarının altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.