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TOKİ Kahramanmaraş AFAD Kura Çekimi Canlı İzle: Deprem Konutları Kura Sonuçları ve Canlı Yayın Bilgileri

TOKİ Kahramanmaraş deprem konutları için kura çekimi başladı. Canlı yayında izlenebilecek kura çekilişi ve sonuç sorgulama ekranı

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:21
TOKİ Kahramanmaraş AFAD Kura Çekimi Canlı İzle: Deprem Konutları Kura Sonuçları ve Canlı Yayın Bilgileri

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN VE KURA SONUÇLARI 2024

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depreminin ardından inşa edilen TOKİ deprem konutları için kura çekimi başladı. Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi, hak sahiplerinin belirleneceği önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Kahramanmaraş, deprem sonrası en fazla yıkıma uğrayan illerden biri olduğu için TOKİ projeleri bu bölgede büyük önem taşıyor.

Kura çekimi, Kahramanmaraş’taki depremzedeler için yapılan konutların hak sahiplerine dağıtılması amacıyla yapılacak. Canlı yayın üzerinden takip edilebilecek kura çekimiyle ilgili merak edilen tüm detaylar, saat bilgileri ve sonuç sorgulama ekranı haberimizde. TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte canlı yayın ve kura sonuçları sorgulama detayları.

TOKİ Kahramanmaraş AFAD Kura Çekimi Canlı İzle: Deprem Konutları Kura Sonuçları ve Canlı Yayın Bilgileri

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi, 12 Eylül 2024 Perşembe günü saat 11.00’de başladı. Deprem sonrası inşa edilen konutlar için yapılan bu çekilişte, binlerce vatandaş yeni evlerine kavuşma şansını elde edecek. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen bu önemli kura çekimi, hem şehirdeki barınma sorununu çözmek hem de bölgenin yeniden yapılandırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor.

TOKİ’nin Kahramanmaraş’ta inşa ettiği deprem konutları, bölgedeki afet mağdurlarının ihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir bir çözüm sunuyor. Bu çekilişle birlikte, Kahramanmaraş'ta yeni yaşam alanlarına kavuşacak olan aileler, devletin sağladığı bu güvenli konutlara taşınabilecek.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Kura çekimi, AFAD’ın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Böylece başvuruda bulunan vatandaşlar, çekiliş sürecini canlı olarak takip etme şansına sahip oluyor. Canlı yayını izleyerek, kura çekiminde hangi isimlerin kazandığını öğrenebilirsiniz.

Canlı Yayın İzlemek İçin Tıklayın: AFAD YouTube Canlı Yayın

Canlı yayında, hak sahipleri isim isim açıklanırken, kazananlar yeni evlerine kavuşma yolunda büyük bir adım atacaklar. TOKİ’nin gerçekleştirdiği bu büyük organizasyon, Kahramanmaraş’ta yeni bir dönemin kapılarını açıyor.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları projeye ait sonuçları öğrenmek için TOKİ’nin belirlediği adımları takip edebilirler. Sonuçlar, kura çekimi tamamlandığında çevrimiçi olarak erişime açılacak.

Kura sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. TOKİ resmi internet sitesine girin.
  2. “Kura sonuçları” bölümünden, başvuruda bulunduğunuz il ve projeyi seçin.
  3. e-Devlet üzerinden de giriş yaparak kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

Kura Sonuçları Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın: TOKİ Kura Sonuçları

Sonuçların açıklanmasının ardından hak kazanan vatandaşlar, TOKİ tarafından bilgilendirilecek ve konut teslim sürecine dair detaylar paylaşılacak. Kazananlar, belirlenen tarihlerde evlerine kavuşabilecekler.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ HANGİ BÖLGELERİ KAPSIYOR?

Kahramanmaraş’ta inşa edilen TOKİ konutları, şehrin çeşitli bölgelerinde depremden etkilenen vatandaşlar için yapıldı. Özellikle Onikişubat, Dulkadiroğlu, Afşin gibi depremden ciddi hasar gören bölgelerde inşa edilen konutlar, bugün gerçekleştirilen kura çekimi ile sahiplerini buluyor.

Kahramanmaraş, Türkiye’nin 6 Şubat 2023’te yaşadığı büyük depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri oldu. Bu yüzden, TOKİ’nin bölgedeki konut projeleri, hem barınma ihtiyacını karşılamak hem de kentin yeniden yapılanmasına katkı sağlamak amacıyla büyük bir önem taşıyor.

TOKİ projeleri, vatandaşlara güvenli, dayanıklı ve modern yaşam alanları sunarken, Kahramanmaraş’ta yeni bir hayatın temellerini atıyor.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİNİN ÖNEMİ

Deprem felaketi sonrası evlerini kaybeden binlerce insan için inşa edilen TOKİ konutları, bölgede güvenli ve dayanıklı yaşam alanları yaratıyor. Kahramanmaraş gibi depremden ağır hasar almış illerde, devlet tarafından hızla başlatılan bu projeler, vatandaşlara yeniden güvenli bir yaşam alanı sunmak için yapıldı.

TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimi, depremzedelere sağlanan barınma hakkının adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Kura çekimi sonucu belirlenen hak sahipleri, TOKİ’nin inşa ettiği modern ve güvenli evlerde yaşamlarını sürdürebilecekler.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE TESLİMAT SÜRECİ

Kura çekimi sonrasında hak kazanan vatandaşlar, kısa süre içinde TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde konutlarını teslim alabilecekler. Konut teslim süreci, TOKİ ve yerel yönetimler tarafından koordine edilecek ve her hak sahibi, belirlenen tarihlerde yeni evlerine kavuşacak.

TOKİ’nin inşa ettiği bu konutlar, depreme dayanıklı ve modern tasarımlarla inşa edilmiştir. Böylece, deprem sonrası barınma sorunu yaşayan vatandaşlar, uzun vadeli ve güvenli bir yaşam alanına sahip olabilecekler.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN VE SONUÇLAR

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi, 12 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00’de başladı. Vatandaşlar, çekilişi AFAD YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirler. Kura sonuçlarına ise TOKİ’nin resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden erişilebilecek.

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