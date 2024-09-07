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TOKİ'nin 21 Yıllık Eğitim Yatırımları: 2.718 Yeni Eğitim Binası

TOKİ, 21 yılda 2.718 eğitim tesisi inşa etti. Başkan Sungur, projelerin eğitim kalitesini artırdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:05
TOKİ'nin 21 Yıllık Eğitim Yatırımları: 2.718 Yeni Eğitim Binası

TOKİ'nin Eğitim Yatırımları ve Proje Başarıları

Türkiye'de eğitim sektörüne büyük katkı sağlamak amacıyla kurulan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), son 21 yıl içerisinde 2.718 eğitim binası inşa etti. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, bu süreçte yapılan projelere dair önemli bilgiler paylaştı.

Eğitim Yapıları ve Kapasite

Sungur, 2003 yılından bu yana 30.222 derslikli 1.430 okul, 26 üniversite, 218 öğrenci yurdunun yanı sıra 47 kütüphane ve 997 spor salonu inşa ettiklerini açıkladı. "Geleceğimizin teminatı gençlerimize daha iyi şartlarda eğitim sunmak için Türkiye'nin dört bir yanında projelere imza attık," dedi.

Yerel Mimari ve İşbirliği

Eğitim yapılarının inşasında yerel mimari anlayışına büyük önem verdiklerinin altını çizen Sungur, "Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde hareket ettiklerini belirtti.

Modern Yurt ve Pansiyonlar

Sungur, üniversite eğitimi için şehir dışında bulunan öğrencilere yönelik modern yurtlar ve pansiyonlar inşa ettiklerini vurgulayarak, "Yurtlarımız, deprem dayanıklılığı ve yüksek teknoloji ile donatılmıştır," dedi. Öğrencilerin rahat bir ortamda ders çalışmaları için gerekli olanakları sağladıklarını kaydetti.

Yükseköğrenim Altyapısına Yatırım

TOKİ, özellikle yükseköğrenim kurumlarıyla işbirliği içinde modern üniversite binaları inşa ettiğini belirtirken, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin ilk etabının tamamlandığını, ikinci etabının ise sona yaklaştığını ifade etti.

Devam Eden Projeler ve Gelecek Hedefleri

Özellikle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Avcılar Yerleşkesi gibi projelerin hızla ilerlediğini vurgulayan Sungur, TOKİ'nin toplumun her kesimine katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi. "Biz, bu projeleri sosyal devlet anlayışıyla gerçekleştirmekteyiz," diye de ekledi.

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