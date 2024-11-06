TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesinde İhale Tarihleri Açıklandı

TOKİ'den Önemli Duyuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerinin açıkladığını duyurdu.

Tarih Belirlemeleri Gerçekleşti

TOKİ'nin sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşıma göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin tüm hızıyla sürdüğü ifade edildi. Bu doğrultuda, 250 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesindeki sosyal konutlar için ihale tarihleri netleşti.

Yeni Bir Gelecek İçin Adım

Açıklamada, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." şeklinde ifadelere yer verildi. Bu projenin, sosyal konut ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.