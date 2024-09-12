TOKİ, Şanlıurfa AFAD Kura Çekimi Canlı İzle: Deprem Konutları Kura Sonuçları ve Canlı Yayın Bilgileri

ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şanlıurfa'da, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından TOKİ tarafından inşa edilen konutların kura çekimi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Toplamda 7519 adet konutun sahibini bulacağı kura çekimi, 12 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi, canlı olarak izlenebilecek. İşte, Şanlıurfa TOKİ kura çekiminin detayları ve canlı yayın bilgileri.

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

TOKİ Şanlıurfa kura çekimi, 12 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak. Kura çekimi, AFAD Başkanlık KUBBEDE yapılacak ve konut sahiplerini belirleyecek. Kura çekilişi, canlı yayın ile izlenebilecek ve sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İLE İZLENEBİLECEK

TOKİ Şanlıurfa kura çekimi, AFAD’ın YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayını izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Kura Çekilişinin Canlı Yayını İçin Tıklayın: TOKİ Şanlıurfa Kura Çekimi Canlı Yayın

KURA SONUÇLARINA NASIL ULAŞILIR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesinde ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

TOKİ Resmi İnternet Sitesine Girin: TOKİ Resmi İnternet Sitesi Kura Sonuçları Bölümünü Seçin: “Kura sonuçları” bölümüne gidin ve başvuruda bulunduğunuz il ve projeyi seçin. e-Devlet Üzerinden Sorgulama Yapın: e-Devlet kapısı üzerinden TOKİ sonuçlarını sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Kura Sonuçları Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın: TOKİ Kura Sonuçları

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ: HAK KAZANANLAR NE ZAMAN BİLGİLENDİRİLECEK?

Kura sonuçları açıklandıktan sonra, hak kazanan vatandaşlar TOKİ tarafından bilgilendirilecek ve konut teslim sürecine dair detaylar paylaşılacak. Kazananlar, TOKİ’nin belirlediği tarihlerde evlerine kavuşacaklar.

TOKİ, konut teslim sürecinde gerekli tüm bilgileri ve adımları belirleyecek ve vatandaşlara iletecektir. Bu süreçte, kazananların TOKİ’nin belirlediği tarihler ve şartlara uymaları önemlidir.

TOKİ'NİN AFET KONUTLARI PROJESİ

TOKİ, Şanlıurfa'da afet konutları projeleri kapsamında toplamda 6983 adet afet konutu ile 536 adet kırsal afet konutu inşa etti. Toplamda 7519 konutun sahibi olacak vatandaşlar için kura çekilişi, büyük bir önem taşıyor. Bu konutlar, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen vatandaşların ev sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapılmıştır.

TOKİ'nin bu projeleri, afetlerin yaralarını sarmak ve vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

TOKİ Şanlıurfa kura çekimi, 12 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek ve canlı olarak izlenebilecek. Kura sonuçlarına TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.