Tokyo Camisi'nin Yeni Halıları Türkiye'de Dokunacak

Tokyo Camisi için Yeni Halılar

Başkent Tokyo'da 1938 yılında inşa edilen Tokyo Camisi, yenilenen halıları ile göz dolduracak. Bu özel halılar, Manisa'nın Demirci ilçesinde, halı dokumacılığında büyük bir üne sahip olan bir firma tarafından hazırlanıyor.

Osmanlı Motifleri ile Tasarlanan Halılar

Demirci'deki halı firması, daha önce 24 yıl önce döşediği caminin halılarını yenilemeyi planlıyor. Camii vakfının talebi üzerine başlatılan bu projede, 1250 metrekarelik alana Osmanlı rumi motifleri işlenecek.

Uzun Ömürlü ve Kaliteli Halılar

Halı firmasının yöneticisi Ali Rıza Özkul, AA muhabirine verdiği demeçte, "İlçemizde tarihi camilerin halılarını mimariye uygun bir şekilde yenileyerek, uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler sunuyoruz. Halılarımız yanmazlık ve renk solma gibi özelliklere sahiptir. Tokyo Camisi'nin desen çalışmasını bitmek üzereyiz. Dokuma ve montaj işlemlerini 2 ay içinde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleri ile yeni halı dokunacak. Halı firmasının yöneticisi Ali Rıza Özkul, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleri ile yeni halı dokunacak. Halı firmasının yöneticisi Ali Rıza Özkul, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleri ile yeni halı dokunacak. Halı firmasının yöneticisi Ali Rıza Özkul, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleri ile yeni halı dokunacak. Halı firmasının yöneticisi Ali Rıza Özkul, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.