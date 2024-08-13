Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tokyo Camisi'nin Yeni Halıları Türkiye'de Dokunacak

Tokyo Camisi'nin yeni halıları, Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı motifleriyle dokunacak.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:24
Tokyo Camisi'nin Yeni Halıları Türkiye'de Dokunacak

Tokyo Camisi için Yeni Halılar

Başkent Tokyo'da 1938 yılında inşa edilen Tokyo Camisi, yenilenen halıları ile göz dolduracak. Bu özel halılar, Manisa'nın Demirci ilçesinde, halı dokumacılığında büyük bir üne sahip olan bir firma tarafından hazırlanıyor.

Osmanlı Motifleri ile Tasarlanan Halılar

Demirci'deki halı firması, daha önce 24 yıl önce döşediği caminin halılarını yenilemeyi planlıyor. Camii vakfının talebi üzerine başlatılan bu projede, 1250 metrekarelik alana Osmanlı rumi motifleri işlenecek.

Uzun Ömürlü ve Kaliteli Halılar

Halı firmasının yöneticisi Ali Rıza Özkul, AA muhabirine verdiği demeçte, "İlçemizde tarihi camilerin halılarını mimariye uygun bir şekilde yenileyerek, uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler sunuyoruz. Halılarımız yanmazlık ve renk solma gibi özelliklere sahiptir. Tokyo Camisi'nin desen çalışmasını bitmek üzereyiz. Dokuma ve montaj işlemlerini 2 ay içinde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli...

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleri ile yeni halı dokunacak. Halı firmasının yöneticisi Ali Rıza Özkul, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli...

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleri ile yeni halı dokunacak. Halı firmasının yöneticisi Ali Rıza Özkul, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli...

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleri ile yeni halı dokunacak. Halı firmasının yöneticisi Ali Rıza Özkul, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli...

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleri ile yeni halı dokunacak. Halı firmasının yöneticisi Ali Rıza Özkul, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor