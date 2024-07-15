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Tokyo'da 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlik boyunca 15 Temmuz'un önemi ve milletin bu süreçte gösterdiği direniş çeşitli konuşmalar ve sunumlarla anlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.07.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 09:25
Tokyo'da 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi

Tokyo Camisi ve Kültür Merkezi yerleşkesinde düzenlenen programda, Türk kamu ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, ardından Büyükelçilik Sosyal İşler Müşaviri ve Tokyo Camisi eski İmam Hatibi Raşit Alas, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un FETÖ'nün darbe girişimine karşı milletin tek vücut olarak verdiği bir yanıt olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Güngen, FETÖ'nün evrensel değerleri kendi çıkarları için kullanan ve yozlaşmış unsurlarından oluşan bir terör örgütü olduğunu belirterek, bu örgütün faaliyet gösterdiği ülkelerde ciddi tehlike oluşturmaya devam ettiğini ifade etti. "FETÖ iltisaklı okul, dernek ve şirketlerin ne yazık ki Japonya'da da mevcut olduğunu" dile getiren Güngen, bu kuruluşların yaratabileceği zararlar konusunda Japon yetkililerini uyardıklarını söyledi.

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