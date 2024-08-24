Tokyo'da Filistin'e Destek Gösterisi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yer alan işlek bir nokta olan Şincuku'da, Filistin'e destek vermek amacıyla bir araya gelen kalabalık bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik harekâtlarına karşı seslerini yükseltti.

Gösteride Öne Çıkan Temalar

Ulusal basında yer bulan haberlere göre, Şincuku'da düzenlenen gösteride, Filistin halkı için özgürlük vurgusu yapıldı. Göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla birlikte "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Ateşkes hemen" yazılı pankartlar taşıdılar.

Bunun yanı sıra, göstericilerin "Lütfen, Gazze'deki çocuklara yardım edin" şeklinde attıkları sloganlar, devam eden çatışmalara yönelik küresel tepkileri sorgulayan bir mesaj niteliği taşıyordu.