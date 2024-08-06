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Tokyo'da Temmuz Ayında 123 Sıcak Çarpması Ölümü

Japonya'nın başkenti Tokyo'da sıcak hava dalgası nedeniyle temmuzda 123 kişi sıcak çarpmasından hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:56
Tokyo'da Temmuz Ayında 123 Sıcak Çarpması Ölümü

Tokyo'da Sıcak Hava Dalgası Etkisi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da temmuz ayında sıcak çarpmasından dolayı 123 kişinin yaşamını yitirmesi, bu yılın en trajik olaylarından biri oldu.

Son 30 Yılın En Sıcak Temmuzu

Yerel yetkililer, temmuz ayı boyunca Japonya'da ortalama sıcaklıkların son 30 yılın ortalamasından 2,16 santigrat derece daha yüksek olduğunu bildirdi. Bu durum, 1898 yılından bu yana kayıt altına alınan en sıcak temmuz olarak tarihe geçti.

Yaşlı Nüfusun Dikkatini Çekiyor

Özellikle yaşlı bireylerin hedef alındığı sıcak çarpması vakalarının sayısının artması, toplumda endişe yaratıyor. Yapılan açıklamalarda, bu tür ölümlerin 2018 yılında kaydedilen 127 ölümle karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Ağustos Ayı Uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı, ağustos ayında da hava sıcaklıklarının 35 santigrat dereceyi aşabileceğine dair uyarılarda bulunuyor. Bu durum, toplumda sağlık sorunlarının artmasına neden olabileceğinden resmi kuruluşlar halkı dikkatli olmaya çağırıyor.

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