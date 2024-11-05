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Tolga Can Yüksel'den Organ Bağışı Çağrısı

16 yaşındaki Tolga Can Yüksel, organ bağışının önemine dikkat çekerek hayat kurtarmak için bağış yapılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 17:45
Tolga Can Yüksel'den Organ Bağışı Çağrısı

Tolga Can Yüksel'in Organ Bağışı Çağrısı

Kayseri'de, 16 yaşındaki Tolga Can Yüksel, hayatını kurtaran organ bağışının önemine dikkat çekerek herkesi bu konuda duyarlılığa davet etti. Babası Dursun Yüksel'in böbreğiyle sağlığına kavuşan Tolga, Organ Bağışı Haftası'nda yaptığı konuşmasında, "O kadar hasta böbrek bekliyor ki, ölmeden hayatlarını kurtarabilirler. Organ bağışlamak isteyenler vasiyet etsin, en büyük vasiyet budur," ifadelerini kullandı.

Yaşadığı Zorluklar ve Yeni Hayatı

Tolga, 6 yıl boyunca diyalize girdiğini ve 3 yıl boyunca kadavradan böbrek nakli beklediğini açıkladı. Sonunda babası kendisine böbreğini verdi ve Tolga, şimdi istediği gibi gezebildiğini, oynadığını ve hayatına normal bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Aile Destekleri ve Teşekkürler

Baba Dursun Yüksel, oğluna böbreğini vermekle hayat kurtardığını düşünerek nakili gerçekleştiren doktorlara şükranlarını sundu. Aile olarak nakil sürecinde destekleyen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zeynep Yüksel de, Tolga'nın sağlığına kavuştuğunu vurguladı.

Doktorların Açıklamaları

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Sibel Yel, Tolga'nın daha önce kronik böbrek hastalığı ile mücadele ettiğini ve sonrasında babasıyla doku uyumu sağlanarak başarılı bir nakil yapıldığını belirtti. Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tutkun Talih, Türkiye genelinde 30 bin insanın organ beklediğini, kadavra organ bağışlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Bilgi Eksikliklerine Dikkat Çekti

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, organ bağışı konusunda bilgi eksikliği ve yanlış inanışların etkili olduğunu ifade ederek, 2024 yılının başında Kayseri'de yalnızca 71 bağışın yapılmış olduğunu kaydetti. Sağlık çalışanlarının ilk duyarlılığı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Nakil Süreçleri ve Gelecek Hedefler

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2022 yılından beri gerçekleşen böbrek nakilleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mert Ali Karadağ, şimdiye kadar 6 başarılı nakil gerçekleştirildiğini ve hastaların durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesi Konferans Salonu'nda Organ Bağışı Haftası...

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesi Konferans Salonu'nda Organ Bağışı Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Babasının verdiği böbrekle hayata tutunan 16 yaşındaki Tolga Can Yüksel, programda bağış çağrısında bulundu.

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesi Konferans Salonu'nda Organ Bağışı Haftası...

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesi Konferans Salonu'nda Organ Bağışı Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Babasının verdiği böbrekle hayata tutunan 16 yaşındaki Tolga Can Yüksel, programda bağış çağrısında bulundu.

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