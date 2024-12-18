Tom Cruise'a ABD Deniz Kuvvetleri'nden 'Üstün Kamu Hizmeti Ödülü'!

Tom Cruise'a Onur Ödülü

ABD'li ünlü aktör Tom Cruise, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin düzenlediği bir törenle "Üstün Kamu Hizmeti Ödülü" almaya hak kazandı. Cruise, Londra'daki Longcross Film Stüdyoları'nda gerçekleştirilen ödül töreninde, Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos Del Toro tarafından ödülünü aldı.

Aldığı Ödül İçin Teşekkürler

Sekreter Del Toro, Tom Cruise'un film kariyeri boyunca yaptığı rollerdeki katkılarının, askeri teşkilatın kamuoyundaki imajına olan etkisine vurgu yaparak, 62 yaşındaki aktöre teşekkür etti. Ödül, Cruise'un askeri hizmetler ve kamuya olan desteklerini simgeliyor.

Cruise, aldığı bu onur ödülünden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Deniz Kuvvetleri ile olan bağlarını ve birlikte yürüttükleri projelerin önemini vurguladı.