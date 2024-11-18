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Tom Fletcher, BM Acil Yardım Koordinatörü Olarak Göreve Başladı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, insani yardımda kritik rol üstlenecek.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 21:36
Tom Fletcher, BM Acil Yardım Koordinatörü Olarak Göreve Başladı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher Göreve Başladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörlüğüne atanan Tom Fletcher, görevine resmen başladı.

Fletcher, göreve başlamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, üstlendiği sorumluluğun zorluğunun farkında olduğunu ifade etti. "İhtilaflar, iklim değişikliği, eşitsizlik ve adaletsizliğin siviller üzerindeki etkisi çok hızlı bir şekilde artıyor," diyerek mevcut insani sorunlara dikkat çekti.

Fletcher, insani değerlerin ve insani yardım operasyonlarının korunması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası dayanışmanın önemini belirtti. Oxford Üniversitesine bağlı Hertford College'ın müdürlüğünü üstlenen Fletcher, daha önce İngiltere başbakanlarına danışmanlık yapmış ve 2011-2015 yılları arasında İngiltere'nin Beyrut Büyükelçisi olarak görev almıştır.

BM ile yakın ilişkiler sürdürmüş olan Fletcher'ın Modern Tarih alanında yüksek lisansı bulunmaktadır. Ayrıca, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Svahilice dillerine hakimdir.

Öte yandan, eski Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, mart ayında sağlık sorunları nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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