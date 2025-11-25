Tomarza'da Kontrolden Çıkan Otomobil Araziye Uçtu: 1 Yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kontrolden çıkan otomobil boş araziye uçtu; sürücü yaralandı, sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:49
Tomarza'da Kontrolden Çıkan Otomobil Araziye Uçtu: 1 Yaralı

Tomarza'da Kontrolden Çıkan Otomobil Araziye Uçtu

Kaza ve müdahale

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, Tomarza-Kayseri yolu istikametinde boş araziye uçtu.

Kazada, araç sürücüsü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

