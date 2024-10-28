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Tommy Robinson 18 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Aşırı sağcı Tommy Robinson, mahkemeye saygısızlık nedeniyle 18 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 16:45
Tommy Robinson 18 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Tommy Robinson Mahkeme Tarafından Hapse Mahkum Edildi

İngiltere'de aşırı sağcı grupların etkili isimlerinden biri olan Tommy Robinson, Suriyeli sığınmacı Cemal Hicazi'ye yönelik iftiralarını tekrar ederek mahkemeye saygısızlık yaptığını kabul etmesi sonrasında 18 ay hapis cezası aldı.

Yükselen Gerginlik ve Mahkeme Süreci

Tommy Robinson, 41 yaşındaki Stephen Yaxley-Lennon adıyla da bilinirken, Woolwich Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 2021 yılında Yüksek Mahkeme tarafından verilen kararı 10 kez ihlal ettiğini kabul etti.

Mahkeme, Robinson'ın Hicazi hakkında sarf ettiği iftiraları tekrarlaması nedeniyle 18 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi. Hicazi’nin Ekim 2018'de 14 yaşındayken bir okulda maruz kaldığı saldırının görüntüleri, duruşma sürecinde delil olarak sunulmuştu. Hicazi’nin avukatları, Robinson'un ortaya attığı asılsız iddiaların ciddi bir yıkıma yol açtığını, ailenin evlerini taşımak zorunda kaldığını ve çocuğun eğitimine sekte vurduğunu belirtti.

Yargı Kararları ve Tazminat

Yargıç Matthew Nicklin, Robinson’ın 100 bin sterlin tazminat ödemesine ve Hicazi’ye yönelik iftiralarını tekrarlamasını engelleyen tedbir kararının alınmasına hükmetti. Daha önce Yüksek Mahkeme, Robinson'un Hicazi'ye iftira atması nedeniyle yargılanmasını sağlamıştı.

Gözaltı Süreci ve Aşırı Sağcı Eylemler

Aşırı sağcı Tommy Robinson, 25 Ekim'de Terörle Mücadele Yasası kapsamında ifadesinin alınması için karakola ifade vermeye çağrıldı. Folkestone'da karakola giderken başka bir suçlamayla gizlendiği için gözaltına alındı. Robinson, gözaltına alınmadan önce bir aşırı sağcı eylem için yürüyüş çağrısı yapmıştı.

Robinson, sosyal medya üzerinden sık sık göçmenlere ve Müslümanlara yönelik saldırgan paylaşım yaparken, İngiltere'de 2023 yazında başlayan aşırı sağcı sokak olaylarını desteklemişti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde tatilde olduğu sırada bu olayların arkasındaki isim olarak suçlandı ve sonrasında İngiltere'ye döndü.

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