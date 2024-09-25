Tomris Giritlioğlu'nun Cenazesi Hatay'da Toprağa Verildi

Tomris Giritlioğlu'nun Hatay'daki Cenaze Töreni

Ünlü senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu, İstanbul'daki hastanede gördüğü tedavi sürecinin ardından 23 Eylül tarihinde hayata veda etti. Ardından, Giritlioğlu'nun cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.

Cenaze Törenine Katılım

Giritlioğlu'nun naaşı, İstanbul'da düzenlenen veda törenlerinin ardından Hatay Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Burada gerçekleşen cenaze namazına, ailenin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin gibi önemli isimler de katıldı.

Son Yolculuğu

Cenaze namazının ardından, Tomris Giritlioğlu'nun naaşı Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. 67 yaşındaki Giritlioğlu, Türk sinemasına önemli katkılarda bulunmuş bir isim olarak hatırlanacak.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.